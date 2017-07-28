Street air: главный приз держат в секрете

Набережная Спортивной гавани Владивостока в ближайшее воскресенье, 27 августа, вновь объединит любителей танцев. Здесь пройдет четвертый, заключительный этап фестиваля уличных танцев Street air – 2017, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, на этом этапе определят очередного победителя. А уже в сентябре во время заключительных выступлений назовут имя лучшего танцора сезона. Он станет обладателем специального приза от партнера акции – агентства «Стандарту.нет».
– Впервые фестиваль прошел во Владивостоке три года назад и за это время стал очень популярным среди молодежи, – рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации города Сергей Язев. – Праздник объединяет десятки танцоров, выступления которых на площадке амфитеатра Спортивной гавани с удовольствием наблюдают сотни горожан и туристов. И именно поддержка публики становится главной составляющей успеха артистов: чем больше в их адрес звучит аплодисментов, тем больше шансов на успех.
Что станет главным призом фестиваля в этом году, пока держится в секрете. В прошлом году победитель получил возможность стать участником кастинга шоу «Танцы» телеканала ТНТ в Москве.
Начало выступлений 27 августа в 17.00. Вход свободный.
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