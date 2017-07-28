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От УК «Жилищная реформа» потребовали прекратить недобросовестную конкуренцию

Во Владивостоке пресечено незаконное взимание денег управляющей компанией «Жилищная реформа» с жителей дома № 88 на ул. Светланской, сообщили в пресс-службе администрации города.

В течение двух последних лет жители этого дома получали по две квитанции за обслуживание жилья. Одну от УК МУПВ «Центральный», который на законных основаниях осуществляет управление домом с 2015 года, регулярно проводит все необходимые работы по содержанию общедомового имущества и текущий ремонт. А вторую – от УК «Жилищная реформа», представители которой никаких работ в доме давно не проводят. Эта управляющая компания в начале 2000-х действительно собирала деньги с жильцов дома № 88 на ул. Светланской на условиях непосредственного управления. Но затем изменилось жилищное законодательство, форму непосредственного управления Жилищный кодекс оставил только для домов до 30 квартир.

Кроме того, все управляющие компании должны пройти процедуру лицензирования. УК «Жилищная реформа» такую процедуру также прошла, однако дом № 88 на ул. Светланской в список лицензирования почему-то не включила. В итоге многоквартирный дом остался без обслуживания. В связи с этим в 2015 году администрация Владивостока провела открытый конкурс, по итогам которого с 1 августа 2015 года обслуживанием дома занялась управляющая компания МУПВ «Центральный».

Но все это не помешало УК «Жилищная реформа» продолжать выставлять жильцам дома квитанции за свою несуществующую работу. Проверка, проведенная Управлением Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, положила конец этому процессу.

«Право на управление спорным домом имеет только МУПВ «Центральный». А выставление двойных квитанций вводит собственников дома в заблуждение и является недобросовестной конкуренцией, что попадает под признаки нарушения статей 14.2 и 14.8 ФЗ «О защите конкуренции», – говорится в решении антимонопольной службы.

В адрес руководителей управляющей компании «Жилищная реформа» краевое УФАС еще в 2016 году направило предупреждение, в котором потребовало «прекратить создавать препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности МУПВ «Центральный»; прекратить выставление квитанций по оплате услуг по содержанию и ремонту жилья собственникам жилья дома № 88 по улице Светланская; произвести перерасчеты с МУПВ «Центральный» по счетам на оплату услуг».

Срок выполнения был установлен до 30.11.2016 года. По истечении срока в течение трех дней УК «Жилищная реформа» обязана была представить документы и информацию об устранении нарушений. Однако никаких документов об исполнении предупреждения в адрес антимонопольной службы не поступило. Более того, двойные квитанции продолжают поступать жильцам дома № 88 на Светланской, отметили в пресс-службе мэрии.

В связи с этим УФАС признало факт нарушения и выдало УК «Жилищная реформа» предписание прекратить недобросовестную конкуренцию.

По словам сотрудников администрации Владивостока, проблема двойных квитанций в городе существует давно. Недобросовестное отношение к жителям многоквартирных домов со стороны некоторых управляющих компаний переходит все границы дозволенного и фактически является мошенничеством. В мэрии уверены, что решение антимонопольной службы в отношении дома № 88 на ул. Светланской – большой шаг в искоренении проблемы двойных квитанций и обмана граждан. 

Автор : Отдел новостей «В»

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