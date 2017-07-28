Как собрать ребенка в школу, расскажут по телефону

До начала нового учебного года осталось менее двух недель. Родители школьников, а особенно первоклассников, в горячечном угаре: надо и то купить, и это, подчас не знаешь, какого производителя предпочесть, да и, вообще, совет специалиста не помешал бы.

В преддверии Дня знаний Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае открывает горячую линию, посвященную вопросам качества и безопасности детских товаров. До 4 сентября все желающие могут получить совет специалиста, как правильно собрать ребенка в школу, чтобы не нанести вред его здоровью, обратившись по телефонам: 8(423)276-38-93; 8(423)271-21-54 (в рабочие дни с 9 до 17 часов).

Позвонившие смогут получить консультацию по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьных принадлежностей; о том, как правильно подобрать школьную форму и рюкзак; как правильно должен питаться школьник в школьной столовой.