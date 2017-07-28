Как кимоно превратилось в деловой костюм

Секреты современной Японии скрыты в ее прошлом

Презентация заключительной книги из трилогии о сегунах, написанная приморским ученым-востоковедом Александром Прасолом, прошла в Японском центре Владивостока.

Издание посвящено Токугава Иэясу, завершившему объединение Японии в централизованное феодальное государство. Первые две книги повествуют о его предшественниках – сегунах Ода Нобунага и Тойотоми Хидэйоси.

– Весь проект занял у меня два года. Мне удалось глубоко погрузиться в историю разрозненных княжеств Японии в Средние века, – поделился с читателями автор книг Александр Прасол. – До этого я даже не представлял себе, как это происходило на японских островах. У нас объединение прошло просто: Иван Грозный всех позвал под свои знамена, а тех, кто не захотел подчиниться, казнил. В Японии для объединения понадобилось три правителя, которые, словно передавая эстафетную палочку, завершили объединение страны за 47 лет (с 1568-го по 1616 год). Поразительно, насколько органичным получился переход от правления одного сегуна к другому, а затем и третьему. И вот когда Токугава Иэясу выполнил свою миссию, страна смогла 270 лет прожить в мире, без внутренних войн. Хотя, конечно, эта жизнь была не такой мирной, как кажется.

В народе о трех правителях слагались легенды и притчи. Самой известной из них является аллегоричный рассказ о приготовлении традиционных японских рисовых лепешек мочи. В нем говорится, что первый сегун – Ода Нобунага – приготовил из риса основу для теста, затем второй сегун – Тойотоми Хидэйоси – тесто замесил, а сегун Токугава приготовил рисовые лепешки мочи и накормил ими весь народ.

– Русскому читателю важно знать, что изготовление из риса основы для теста – это непростой процесс. Вареный рис выкладывается в специальную деревянную кадку и ударами огромной киянки превращается в клейкую массу. Эту технологию сейчас можно увидеть на праздничных представлениях в современной Японии, – рассказал Прасол. – Причем, пока первый мужчина наносит мощные удары, второй стоит на коленях перед кадкой и между ударами быстро и ловко месит тесто, проворно убирая руки до того, как на них опустится молот. Затем из кусочков полученного теста раскатываются лепешки и красиво выкладываются на доску – мочи готовы. Все японцы с детства знакомы с этим методом приготовления, поэтому и аллегория им понятна. Сегун Нобунага был рубака – ему и молот в руки, Хидэйоси – дипломат, умеющий ловко лавировать в опасных ситуациях, а Токугава – терпеливый и осмотрительный человек. Так через фольклор дети легко постигают уроки истории.

История и современность

Труды трех сегунов наложили отпечаток и на современную Японию. Весь современный деловой этикет Японии – это вершина айсберга, подводной частью которого являются заложенные в Средние века правила поведения.

– Токугава был любителем традиций, порядка, осторожности и справедливости. Он написал три ключевых законодательства, по которым и стала жить страна, – уточнил автор книги. – Первое гласило о том, как должны жить самураи, чего им можно делать и чего нельзя. Второе было посвящено императору как духовному лидеру государства. Тем самым Токугава официально отодвинул главу Японии на второй план и поставил в зависимое положение, отобрав казну. В третьем законе духовенству недвусмысленно было дано понять, что больше вмешиваться в дела воинского сословия оно не может. До этого храмы порой использовались как крепости, а монахи частенько откладывали четки, чтобы взяться за меч.

По этим законам Страна восходящего солнца прожила 270 лет, забыв про войны и перейдя к активной торговле с соседними странами. Самураям пришлось забросить мечи на полку и заняться хозяйством.

Неформалы Средневековья

Наступивший период затишья совершенно не понравился молодым самураям, которым внезапно стало нечем заняться. Перспектива поднимать народное хозяйство их не привлекала, хотелось романтики военных походов.

– И тогда они стали объединяться в банды, называя себя настоящими самураями. Но воевать категорически запрещено. Если ты обнажишь свой меч, то будешь жестоко наказан, – рассказывает Прасол. – И молодежь начинает ярко одеваться, носить мечи не на поясе, а демонстративно положив на плечо, как коромысло. Красить волосы в красный цвет и подбивать кимоно черным бархатом, купленным у заезжих голландских торговцев. Народ от их выходок выпадает в осадок. А они молоды и хотят привлечь к себе внимание. Привлекли. Правительство сегуна – бакуфу – этих самураев презрительно называет кабукимоно (примерно можно перевести как воинствующие клоуны. – Прим. ред.) и издает указы, в которых запрещает яркие одежды и волосы, а также ношение бархата и меча на плечах.

И с тех пор в Японии началась борьба с яркой одеждой, которая продолжается и по сей день.

– Если вы поедете в такие города, как Акита или Аомори, да даже в Ниигату и отойдете от центра города на два километра, то увидите, насколько скромно одеваются простые японцы. Этим глубинка разительно отличается от столицы Японии, – рассказывает ученый-востоковед. – А кабукимонов вычистили всех примерно за 100 лет. Кого-то перевоспитали, кого-то оштрафовали, кого-то арестовали, а отъявленных убили в уличных потасовках. Их истребили, а все указы остались. Затем правительство взялось за остальных самураев, регламентируя все. Вплоть до узоров на их одеждах. И все это длилось до конца XIX века, когда бакуфу насквозь погрязло в коррупции и прогнило, после чего народ поднял восстание и власть снова перешла к императору. Так наступила эпоха династии Мэйдзи. Но это уже история для другой книги.

Послесловие

По окончании презентации Александр Прасол ответил на вопросы читателей, подчеркнув, что многие ошибочно полагают, что стремительное развитие Японии произошло за последние 150 лет – с началом эпохи Мэйдзи. Однако ученый-востоковед напомнил, что за предыдущие 270 лет, что Японией правили сегуны, они создали то общество, которое этот рывок затем и выполнило. Но при этом осталось управляемым и внушаемым.

– Они не критикуют власть, а делают это по регламенту. Весеннее наступление трудящихся? Пожалуйста! В определенное время, в определенном месте, в определенной форме – приходите и протестуйте. Никто не запрещает. Народ приходит и протестует.

Презентация книги стала первой творческой встречей профессора Прасола с читателями Владивостока, но точно не последней.

– Почему мы хотели именно первыми провести с ним встречу? Потому что наш центр давно дружит с автором и на презентацию пришли люди, уже знакомые как с Японией, так и с творчеством Александра, – поделилась Ольга Сумарокова, представитель Японского центра во Владивостоке. – Чем хороши книги этого сэнсэя? Он практик и не витает в облаках, а доступным языком поясняет, что все современное в Японии имеет свои корни в прошлом. И доказывает это на примерах. Его книги – это хорошее подспорье для изучения Японии страноведами. Их мы рекомендуем прочитать нашим стажерам перед поездкой в Страну восходящего солнца. Потому что командировка у них длится всего 7–10 дней. И за это время на тебя обрушивается масса информации, переварить ее, осознать помогают книги Александра Прасола.

По словам самих читателей, в его книгах подкупает искренность и простота повествования. И главное – он не спекулирует на экзотике.

– Мне очень нравится Япония, отношение японцев к традициям, культуре своей страны, – считает читательница Рината Березина из Владивостока. – Я была в Японии на стажировке очень давно, в 1998 году. И тогда была просто потрясена теми достижениями, которых японцы достигли за столь короткий срок. И теперь с удовольствием читаю книги Александра Прасола, очень увлекают.

– На встрече с автором за один час узнала об истории своей страны больше, чем за все годы в школе, – призналась Харуна Таками, студентка ДВФУ из Японии. – А еще очень удивилась и обрадовалась тому, что в России так глубоко интересуются нашим прошлым. Наверное, даже глубже, чем мои соотечественники. Надеюсь, знание истории, культуры и обычаев поможет нашим народам укрепить добрососедские отношения.