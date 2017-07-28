К нам едет… нет, не ревизор

Библиотека «Бук» приглашает на встречу с лауреатами национальной литературной премии

Проект «Большая книга – встречи в провинции» охватит своим вниманием и Владивосток. На встречу с приморскими читателями приедут Елена Шубина, Майя Кучерская и Роман Сенчин.

С 16 по 20 сентября на площадке молодежной муниципальной библиотеки «БУК» (Светланская, 55) пройдут встречи с известными писателями и литературными критиками премии «Большая книга», а также презентация книжной экспозиции.

Проект осуществляется с 2008 года и уже прошел в 33 регионах Российской Федерации. В приморской столице проект «Большая книга» пройдет при поддержке администрации Владивостока и муниципальной централизованной библиотечной системы.

Жителей и гостей приморской столицы приглашают 17 сентября в библиотеку «Бук» на лекцию «Достоевский, Чехов, Гоголь наших дней: тренды и лица современной русской литературы». Творческую встречу проведут Елена Шубина, член жюри национальной литературной премии «Большая книга», и литературовед Майя Кучерская, которая в 2013 году победила в читательском голосовании конкурса. 19 сентября Майя проведет мастер-класс «Как писать о другом». А завершится литературный праздник 20 сентября творческой встречей с писателем и литературным критиком Романом Сенчиным, который расскажет о своих произведениях и современных литературных процессах.

По словам организаторов, главная цель проекта – не только привлечение широкого общественного внимания в регионах к национальной литературной премии «Большая книга», но и знакомство с лучшими образцам современной отечественной литературы, а также организация встреч с писателями-финалистами и лауреатами нацпремии.