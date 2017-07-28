Рыбная отрасль: скоростные поезда запустили, на очереди – холодильники

Вопросы поставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные российские регионы обсуждались на встрече председателя правительства России Дмитрия Медведева с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Напомним: в декабре 2016 года глава государства Владимир Путин дал правительству России 11 поручений по вопросам рыбохозяйственного комплекса. Отдельный вопрос был связан с доставкой рыбной продукции в европейские регионы страны.

– По результатам 2016 года объем перевалки рыбной продукции через российские порты превысил 1,5 млн тонн. Объем поставок (рыбы с ДВ в центр страны. – Прим. ред.) увеличился и по железной дороге во внутригосударственном сообщении и составил около 670 тысяч тонн, – доложил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

По словам главы Росрыболовства, для увеличения поставки рыбной продукции с Дальнего Востока необходимо предусмотреть опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, способной предложить качественный сервис по хранению и дистрибуции готовой продукции.

– Мы совместно с Российскими железными дорогами в течение 2016 года вели работу по оптимизации схем доставки рыбной продукции. В результате уже введены в пользование восемь новых скорых поездов, которые за семь–восемь дней доставляют рыбу с Дальнего Востока в Центральный федеральный округ, – рассказал Илья Шестаков.

Обсуждался еще один важный вопрос – развитие холодильных мощностей для длительного хранения уловов.

– У нас их недостаточно. И, конечно, строительство новых, современных холодильных мощностей даст возможность осуществлять хранение у себя, а не за рубежом, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день в разработке находится два крупных проекта по строительству холодильников в портах Дальневосточного бассейна совокупной емкостью хранения 60 тыс. тонн, что примерно равно 80 % существующих мощностей холодильных складов на Дальнем Востоке, – проинформировал Илья Шестаков.

Справка «В»

Дальневосточный рыбохозяйственный комплекс самый крупный в России, где вылавливается 2/3 рыбы. На сегодня улов уже составил более 2 млн тонн. На Дальнем Востоке также производят более 60 % всех российских рыбных продуктов и консервов.