Городскому скверу дали имя

Инициативу жителей единогласно поддержали участники городской комиссии по топонимике

Скверу в районе улицы Бестужева, 36/38 присвоено имя первого главы города Михаила Федорова.

Решение принято на очередном заседании комиссии по городской топонимике, которую провел ее председатель, заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко. Затем новое название – сквер Михаила Федорова – было закреплено специальным постановлением, сообщили в пресс-службе мэрии.

С предложением присвоить скверу на улице Бестужева имя Михаила Федорова в комиссию обратились жители ул. Бестужева. Они отметили немалые заслуги Михаила Кузьмича в его бытность главой Владивостока в конце XΙX века.

– При его активном участии были спланированы и отремонтированы многие улицы города: Набережная, Тигровая, Светланская, Фонтанная и Пологая. Много сил и энергии отдал городской голова народному образованию, культуре и здравоохранению, – написала от имени жителей председатель ЖСК «Моряк» Татьяна Пудовкина.

Члены комиссии по городской топонимике единогласно поддержали предложение. Напомним, что в состав комиссии входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, профессор, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, начальник Владивостокского почтамта УФПС Приморского края – филиал ФГУП «Почта России» Елена Николаенко, начальник отдела адресного плана управления градостроительства и архитектуры администрации города Наталья Кабанова и другие эксперты.

Напомним, что сквер в районе домов № 36 и 38 на улице Бестужева едва не превратился в супермаркет, – этот весьма небольшой пятачок зелени приглянулся одной из крупных торговых сетей.

Почти год назад на улицу Бестужева пришли рабочие, спилили деревья, уничтожили детскую площадку, построили забор и повесили табличку, оповещающую, что здесь будет супермаркет… Но жильцы близлежащих домов принялись отстаивать свой маленький сквер.

– Мы писали во все возможные инстанции. Приходят ответы, которые нас не удовлетворяют, продолжаем писать снова, – больше года назад говорил корреспонденту РИА VladNews житель дома Николай. – На этом месте была детская площадка – одна из немногих в нашем районе, люди из близлежащих домов прходили сюда с детьми. Пенсионеры выходили подышать свежим воздухом и пообщаться. В прошлом году мы покрасили лавочки, ребятишки высадили деревья, которых сейчас нет. Было вложено столько труда, потому что мы дорожим этим местом, а его так просто хотят отнять.

Общественность города проводила митинги, пикеты, за сквер на Бестужева воевали и представители администрации Владивостока, и дума города. Кстати, владелец торговой сети, затеявшей стройку, оказался депутатом и был подвергнут остракизму со стороны коллег.

В итоге граждане отстояли зеленую зону. Торговая сеть отказалась от планов строительства, а ее владелец дал честное слово восстановить сквер и детскую площадку и сделать «даже лучше, чем было». Слово свое он сдержал. Ну а сегодня отвоеванный и восстановленный сквер обрел имя.