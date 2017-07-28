Жил был художник один…

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят историческая драма «Тюльпанная лихорадка», повторяющая сюжет песни «Миллион алых роз», боевик «Малыш на драйве», повторяющий сюжет «Перевозчика», анимационный фильм «Реальная белка – 2», ужасы «Оно приходит ночью» и 3D-реинкарнация классического боевика «Терминатор-2».

«Тюльпанная лихорадка» (18+)

Голландия, XVII век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.

«Малыш на драйве» (18+)

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь – это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

«Реальная белка – 2» (6+)

В продолжении веселых хвостатых приключений белке Злюку и его друзьям снова нужно действовать сообща. На сей раз, чтобы спасти свой дом: в городе задумали вырубить их парк и построить на его месте бездушные аттракционы… К счастью, у Злюка и других любителей арахиса есть план, не последняя роль в котором отведена новым друзьям наших героев – белым мышам под предводительством мудрого мистера Фэнга.

«Оно приходит ночью» (18+)

Цивилизацию поражает зловещая эпидемия, превращающая инфицированных в чудовищных монстров. Мир погружается в невыносимый ужас. Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге дома появляются незнакомцы. Но как спастись от безумия, когда ад внутри тебя?

«Терминатор-2: Судный день» (18+)

Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор – женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин.

У Сары родился сын Джон, и время, когда он поведет за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор – практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора.

Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества.