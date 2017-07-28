Жил был художник один…

На большие экраны выходят историческая драма «Тюльпанная лихорадка», повторяющая сюжет песни «Миллион алых роз», боевик «Малыш на драйве», повторяющий сюжет «Перевозчика», анимационный фильм «Реальная белка – 2», ужасы «Оно приходит ночью» и 3D-реинкарнация классического боевика «Терминатор-2».
Голландия, XVII век. Луковицы прекрасных цветов становятся причиной баснословного богатства или унизительной нищеты. Жители Амстердама готовы ради них на все: обман, подлог и даже убийство. В атмосфере всеобщей тюльпаномании страсть бедного художника к молодой обольстительной жене стареющего богатого торговца может завести очень далеко.
Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь – это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.
«Реальная белка – 2» (6+)
В продолжении веселых хвостатых приключений белке Злюку и его друзьям снова нужно действовать сообща. На сей раз, чтобы спасти свой дом: в городе задумали вырубить их парк и построить на его месте бездушные аттракционы… К счастью, у Злюка и других любителей арахиса есть план, не последняя роль в котором отведена новым друзьям наших героев – белым мышам под предводительством мудрого мистера Фэнга.
«Оно приходит ночью» (18+)
Цивилизацию поражает зловещая эпидемия, превращающая инфицированных в чудовищных монстров. Мир погружается в невыносимый ужас. Спасаясь от гибели, отец прячет свою семью в заброшенном доме в чаще леса. Однажды на пороге дома появляются незнакомцы. Но как спастись от безумия, когда ад внутри тебя?
«Терминатор-2: Судный день» (18+)
Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор – женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин.
У Сары родился сын Джон, и время, когда он поведет за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор – практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора.
Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества.