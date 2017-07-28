Яглыч и Паперная тайно родили ребенка

Владимир Яглыч вместе со своей возлюбленной, актрисой Антониной Паперной, появился на премьере одного из фильмов. Пара приехала на мероприятие на мотоцикле, поэтому по красной дорожке они шли со шлемами в руках.

Владимир и Антонина не были на светских мероприятиях вместе с января, и многие сделали выводы, что пара рассталась. Но все оказалось гораздо интереснее. Буквально накануне стало известно, что Паперная и Яглыч стали родителями – у них родилась дочка. Просто актриса во время беременности решила не показываться на глаза фотографам, чтобы не вызывать к своей персоне повышенного интереса.

Комментировать новость счастливые мама и папа не стали и на вопросы журналистов только улыбались.