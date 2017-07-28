Секрет молодости Хулио Иглесиаса

Хулио Иглесиас-младший (средний сын великого Хулио Иглесиаса, телеактер, супермодель и музыкант, старший брат Энрике Иглесиаса) даст концерт в Москве. Единственное выступление певца запланировано на середину осени.
Нам удалось узнать подробности райдера артиста. Как оказалось, особое внимание он уделяет техническим деталям: звуку, инструментам. А вот бытовой райдер гораздо проще: хорошая гостиница, а в гримерной обязательно должны стоять бутилированная вода, фрукты и хлеб с сыром.
– Я просто не могу и дня прожить без этих продуктов, – сказал организаторам Хулио.
Видимо, в этом наборе и таится секрет того, что в свои 44 года артист выглядит гораздо моложе.
Перспективы заходов крупнотоннажных судов в порт Владивосток становятся все более реальными. В будущем году у пассажирских причалов № 1 и 2 морского порта проведут дноуглубительные работы, и тогда наш город сможет принимать самые крупные лайнеры, курсирующие в регионе Северо-Восточной Азии (СВА), сообщает краевая пресс-служба.
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