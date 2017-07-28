Секрет молодости Хулио Иглесиаса

Хулио Иглесиас-младший (средний сын великого Хулио Иглесиаса, телеактер, супермодель и музыкант, старший брат Энрике Иглесиаса) даст концерт в Москве. Единственное выступление певца запланировано на середину осени.

Нам удалось узнать подробности райдера артиста. Как оказалось, особое внимание он уделяет техническим деталям: звуку, инструментам. А вот бытовой райдер гораздо проще: хорошая гостиница, а в гримерной обязательно должны стоять бутилированная вода, фрукты и хлеб с сыром.

– Я просто не могу и дня прожить без этих продуктов, – сказал организаторам Хулио.

Видимо, в этом наборе и таится секрет того, что в свои 44 года артист выглядит гораздо моложе.