Меньшова устала быть наедине со всеми

Не успели все свыкнуться с мыслью, что бессменный ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов ушел с Первого канала, как появилась очередная сенсация: Юлия Меньшова объявила о закрытии передачи «Наедине со всеми» все на том же Первом канале.
Телеведущая не стала делать из этого интригу и честно сама все рассказала:
– Да, это правда. Это было исключительно мое желание и моя же настоятельная просьба. За четыре года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы программа превратилась в рутину и снижала свое качество. В связи с этим мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта. Но я никуда не ухожу с Первого канала. Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки.
Кроме того, стало известно и о закрытии передачи «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым.
Перспективы заходов крупнотоннажных судов в порт Владивосток становятся все более реальными. В будущем году у пассажирских причалов № 1 и 2 морского порта проведут дноуглубительные работы, и тогда наш город сможет принимать самые крупные лайнеры, курсирующие в регионе Северо-Восточной Азии (СВА), сообщает краевая пресс-служба.
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