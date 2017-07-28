Меньшова устала быть наедине со всеми

Не успели все свыкнуться с мыслью, что бессменный ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов ушел с Первого канала, как появилась очередная сенсация: Юлия Меньшова объявила о закрытии передачи «Наедине со всеми» все на том же Первом канале.

Телеведущая не стала делать из этого интригу и честно сама все рассказала:

– Да, это правда. Это было исключительно мое желание и моя же настоятельная просьба. За четыре года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы программа превратилась в рутину и снижала свое качество. В связи с этим мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта. Но я никуда не ухожу с Первого канала. Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки.

Кроме того, стало известно и о закрытии передачи «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым.