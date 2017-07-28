Боярская обернулась вороной

Елизавета Боярская сыграет главную роль в новом сериале «Ворона» на НТВ. Съемки 12-серийного проекта начались в Санкт-Петербурге.
– Я играю старшего следователя Анну Воронцову, – рассказала актриса. – Для меня детективный триллер – совершенно неожиданный жанр. Но этот проект привлек сразу. Сценарий прочитала взахлеб, а такое со мной не очень часто бывает. Я «проглотила» его за две ночи, но если бы мне не нужно было вести ребенка в детский сад, то, наверное, прочитала бы сразу целиком.
Героиня Боярской Анна Воронцова, прозванная коллегами Вороной, – человек бескомпромиссный, в расследовании всегда идет до конца. Но при этом творчески подходит к делу. Партнером Елизаветы по фильму станет Анатолий Белый, который сыграет начальника Вороны.
Перспективы заходов крупнотоннажных судов в порт Владивосток становятся все более реальными. В будущем году у пассажирских причалов № 1 и 2 морского порта проведут дноуглубительные работы, и тогда наш город сможет принимать самые крупные лайнеры, курсирующие в регионе Северо-Восточной Азии (СВА), сообщает краевая пресс-служба.
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