Боярская обернулась вороной

Елизавета Боярская сыграет главную роль в новом сериале «Ворона» на НТВ. Съемки 12-серийного проекта начались в Санкт-Петербурге.

– Я играю старшего следователя Анну Воронцову, – рассказала актриса. – Для меня детективный триллер – совершенно неожиданный жанр. Но этот проект привлек сразу. Сценарий прочитала взахлеб, а такое со мной не очень часто бывает. Я «проглотила» его за две ночи, но если бы мне не нужно было вести ребенка в детский сад, то, наверное, прочитала бы сразу целиком.

Героиня Боярской Анна Воронцова, прозванная коллегами Вороной, – человек бескомпромиссный, в расследовании всегда идет до конца. Но при этом творчески подходит к делу. Партнером Елизаветы по фильму станет Анатолий Белый, который сыграет начальника Вороны.