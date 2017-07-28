Александра Михайлова немцы не остановят

Съемки сериала «Сто дней свободы» для Первого канала начала кинокомпания «Амедиа Продакшн». Главную роль в фильме будет исполнять Александр Михайлов.

Популярный актер сейчас редко соглашается сниматься, но в этот раз его привлек сценарий и отказать продюсером он не смог. По сюжету события разворачиваются весной 1941 года. Главный герой Петр Авдеевич выходит на свободу после 10 лет тюрьмы, которые он несправедливо отсидел по ложному обвинению в контрреволюционной пропаганде. Он возвращается домой и понимает, что его сторонятся соседи, а его внучка ему не доверяет. Но ничто не заставит его изменить свои планы на жизнь, даже наступление немецких войск…