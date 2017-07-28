Популярный актер сейчас редко соглашается сниматься, но в этот раз его привлек сценарий и отказать продюсером он не смог. По сюжету события разворачиваются весной 1941 года. Главный герой Петр Авдеевич выходит на свободу после 10 лет тюрьмы, которые он несправедливо отсидел по ложному обвинению в контрреволюционной пропаганде. Он возвращается домой и понимает, что его сторонятся соседи, а его внучка ему не доверяет. Но ничто не заставит его изменить свои планы на жизнь, даже наступление немецких войск…
Звездное ассорти
Александра Михайлова немцы не остановят
Съемки сериала «Сто дней свободы» для Первого канала начала кинокомпания «Амедиа Продакшн». Главную роль в фильме будет исполнять Александр Михайлов.
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Автор : ИА «Столица»
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