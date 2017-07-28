Очередь не занимать

В России отменяется запись к врачам через регистратуру

Регионы начнут отменять запись к врачам через регистратуру (с 1 сентября это уже нельзя будет сделать в поликлиниках Московской области). Попасть к нужному доктору можно будет, лишь записавшись через портал госуслуг, через сайты лечебных учреждений либо через инфоматы, которые уже установлены в каждой поликлинике.

Как утверждают в Минздраве РФ, к записи только через онлайн-сервисы придут в каждом регионе. Пока же такая практика будет распространена в тех областях, краях и республиках, в которых активно развиваются информационные технологии.

Держите дистанцию, доктор

Сегодня в России реализуется проект «Бережливые поликлиники» (как уже сообщал «В», площадками для реализации этого проекта в Приморье стали две поликлиники Владивостока – детская № 5 и взрослая № 6. – Прим. ред.). Как подчеркивают в ведомстве, первый опыт показал, что достаточно 4 – 5 месяцев, чтобы разделить потоки здоровых и больных пациентов. А потом обеспечить комфортное прохождение диспансеризации (всего за один визит), начать оказывать помощь без очередей, сократив время записи на прием в пять раз, а время ожидания приема – в 12 раз. И увеличить время непосредственной работы врача с пациентом в два раза.

«Бережливая поликлиника» – часть масштабного проекта по созданию новой модели оказания медуслуг, где часть услуг переведут в дистанционную форму. Ведь, по статистике, 40 % визитов в поликлинику проходят впустую.

Люди вполне могут получить консультацию врача и по Интернету, считают в Минздраве. Поэтому сейчас идет повсеместное развитие телекоммуникационных технологий. По данным ведомства, они внедрены в 83 из 85 субъектов страны (нет их пока только в Республике Алтай и на Чукотке). К телемедицине подключено более 4,4 тысячи медучреждений, в том числе большинство федеральных клиник. Полностью оснастить все медучреждения страны возможностями проведения видеоконсультаций планируется до конца следующего года.

Телекоммуникационные системы удобны медикам, потому что могут в оперативном режиме решить сложные вопросы. Удобны они и пациентам, которые будут экономить массу времени и сил, так как смогут общаться со своим участковым доктором или профильным специалистом, не посещая поликлиники.

Правда, как подчеркивают в Минздраве, дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента возможно только после очного приема. Коррекция ранее назначенного лечения после постановки диагноза опять же осуществляется на личном приеме специалистов.

Больной, мы за вами приглядываем

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, сегодня в России существует база обезличенных медицинских цифровых изображений, проанализированных специалистами федеральных медцентров, которая ляжет в основу создания и внедрения интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных решений. На базе федерального центра профилактической медицины уже идет апробация первой такой российской системы для ранней диагностики рака легких на первой стадии.

– После накопления первых 13 тысяч распознанных компьютерных и магнитно-резонансных томограмм программа действительно начала проявлять высокую диагностическую эффективность, – говорит Скворцова. – В России также существует большая линейка персональных телемедицинских устройств для дистанционного взаимодействия врача и пациента. В этом году мы закончим реализацию двух пилотных проектов в Тюменской и Ленинградской областях, по которым дистанционно мониторим уровень артериального давления у пациентов из групп риска. По предварительным данным, такой подход позволяет своевременно снижать давление, уменьшать число гипертонических кризов, экстренных госпитализаций с летальным исходом.

Министр обещает, что до 2025 года опыт индивидуального мониторирования здоровья пациента будет широко распространен во всех регионах страны.

Рецепты – тоже электронные

Уже скоро не нужно будет ходить в поликлинику за бумажными рецептами. С 1 января 2018 года будут выписываться электронные рецепты на лекарства, в том числе назначаемые врачами наркотические средства и психотропные вещества. Каждый рецепт будет подписан усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского работника и придет на электронную почту пациента. Письмо нужно будет показать в аптеке.

Впрочем, и привычные бумажные рецепты никто пока не отменяет. Если вам по каким-либо причинам неудобно получать электронный рецепт, навязывать его не будут.

Помимо рецептов со следующего года в электронном виде будут предоставляться добровольные согласия на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства, медицинские заключения, справки о состоянии здоровья пациента.

Напомним также, что, как уже сообщал «В», с 1 июля в Приморье, как и во всей стране, начали оформлять больничные в электронном виде.