Более миллиарда рублей ежегодно будут выделять на развитие Владивостока по инициативе «Единой России»

В рамках проектов «Комфортная городская среда» и «Качественные и безопасные дороги» будет полностью обновлено дорожное хозяйство города

Основная задача партии «Единая Россия» на выборах в Думу Владивостока – подготовить такую программу, которая будет работать на благо каждого жителя города. Такова идеология «новой истории» – партийной программы, которую кандидаты в городскую думу презентуют на каждой встрече с избирателями.

Такие мероприятия проводятся практически в ежедневном режиме, и жители дают свои наказы, обрисовывая круг самых насущных проблем. Так, поднимаются вопросы благоустройства, неудовлетворительного состояния дорожного хозяйства, коммунальной системы, доступность дошкольного и среднего образования, а также нехватка квалифицированных кадров.

Как отметила кандидат от партии «Единая Россия» Елена Новицкая, главное достоинство таких встреч – возможность услышать каждого жителя, озвучивающего конкретные локальные проблемы, которые нуждаются в немедленном решении. Одни из самых часто задаваемых вопросов – места в детских садах и состояние инфраструктуры общеобразовательных учреждений.

«Городу полностью удалось устранить очередь в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 3 лет. Теперь мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить местами в дошкольных учреждениях малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Образование – это в целом приоритетное направление для думы города, только в 2017 году финансирование этой сферы превысило 5,5 миллиарда рублей, это более 50 % от всей суммы бюджета города», – пояснила Новицкая.

Как отметил кандидат от партии «Единая Россия» председатель бюджетного комитета Думы Владивостока Владимир Исаков, сфера образования нуждается в комплексном развитии. Именно поэтому большое внимание будет уделяться строительству новых школ и прилегающей к ним инфраструктуры, в том числе пришкольных стадионов.

– Реконструкция имеющихся стадионов будет продолжена, кроме того, будет происходить строительство новых объектов за бюджетный счет. Хороший стадион – это не только важный инфраструктурный объект для любой школы, это объект, который важен для всего микрорайона. Такие стадионы востребованы и среди учащихся, и среди местных жителей, они становятся площадками для проведения местных и районных соревнований, являются настоящим общественным пространством, – пояснил Исаков.

Встречи с сотрудниками важных для экономики города предприятий, на которых работают сотни и даже тысячи человек, имеют для кандидатов особую ценность. В рамках таких мероприятий они записывают ключевые проблемы организаций и выбирают способ их решения, ведь именно от успешности и прибыльности этих предприятий зависит наполняемость бюджета и, как следствие, величина суммы, которая выделяется на решение той или иной социальной задачи.

Одна из главных проблем, которые стоят перед руководителями предприятий, – нехватка квалифицированных кадров. Как отметила Елена Новицкая, программа «Кадры для Приморского края» обсуждается давно, и теперь настало время завершить ее подготовку.

– С одной стороны, специалистов востребованных профессий выпускается недостаточно, с другой – наблюдается большое количество выпускников по тем специальностям, которые не востребованы. У городской думы, у городской и краевой власти есть ресурсы и возможности решить этот вопрос, помочь в снабжении наших главных предприятий достаточным количеством хороших, квалифицированных работников, – сказала Елена Новицкая.

По словам кандидата от партии «Единая Россия» заместителя секретаря регионального отделения партии в Приморском крае Андрея Брика, время долгосрочных стратегий и концепций прошло, настало время решения проблем здесь и сейчас.

– Только так мы сможем сделать наш любимый город одним из лучших в стране и самым удобным для жизни людей, которые его выбрали, – отметил Брик.

Новая история для кандидатов от «Единой России» – это Владивосток без автомобильных пробок и с безопасными, качественными дорогами. Город со стабильным коммунальным хозяйством без перебоев с горячей водой и электричеством.

– Те, кто будет отвечать за принятие решений на городском уровне, должны сделать так, чтобы в столице Приморья хотелось жить, чтобы даже в самых отдаленных районах была комфортная городская среда, условия для прогулок и для мамочек с колясками, и для маломобильных граждан, и для обычных людей. Необходимо разработать и внедрить понятные механизмы по решению локальных проблем на местах без обращения в вышестоящие инстанции, – подчеркивают кандидаты от партии «Единая Россия».

Как отмечают в партии, позитивные изменения в городе происходят уже сейчас. Так, только в 2017 году было выделено более 700 миллионов рублей в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Основная цель – обновить дорожную инфраструктуру города и сделать ее более безопасной. Благодаря этой инициативе во Владивостоке до конца года заасфальтируют 170 тысяч квадратных метров дорожного полотна, отремонтируют 13 километров дорог, уложат 30 тысяч квадратных метров тротуаров и заменят около 30 тысяч бортовых камней. Такие средства столица Приморья будет получать ежегодно вплоть до 2025 года.

Не менее серьезные средства будут выделены и на создание во Владивостоке комфортной городской среды в рамках одноименной программы. Около 500 миллионов рублей будут выделять городским властям ежегодно, чтобы создавать доступную среду, ремонтировать тротуары и создавать новые общественные пространства. Данная программа продлится до 2022 года, а суммарное финансирование по ней составит более 2,5 миллиарда рублей.

Оплачено из средств Специального избирательного счета избирательного объединения «Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» для финансирования избирательной кампании на выборы депутатов в Думу города Владивостока.