Мне нужно еще увидеть Фудзияму…

Два часа на самолете – и я в стране, где машины с правым рулем ездят по левой полосе, лапшу с бульоном едят палочками, на перроне электрички пассажиры выстраиваются в очередь параллельно вагону, а вагоны останавливаются ровно в том месте, где стоит первый очередник.

Япония. Увидеть ее столицу Токио можно сверху, с телебашни SkyTree, что означает «Небесное дерево». Но это очень высокое дерево! Сначала скоростной лифт забросит вас на высоту 350 метров. Но если хотите, то еще выше – на отметку 450 метров. Небоскребы, глядя на верхние этажи которых с улицы, приходится держать панаму, отсюда кажутся спичечными коробками. А машин сверху не видно совсем, хотя они там есть. Вот такая высота.

О знании иностранных языков

14 миллионов жителей мегаполиса совершенно не мешают друг другу. Даже в утреннем метро хватает места всем. Наверное, это из-за того, что поезда подходят с промежутком в одну минуту и на перроне просто не успевает накопиться критичная масса. Только и слышно: у-ухх! – и ветер из подземного желоба первым влетает на станцию, а за ним уже тормозит состав.

Во всех вагонах работают кондиционеры, высвечивается электронное табло, дается звуковое сопровождение на японском и английском языках. Заблудиться под землей в Токио невозможно. Система навигации проста и понятна любому жителю земли, умеющему читать английские слова. Их достаточно знать совсем немного (а я в школе и университете вообще учила немецкий), чтобы объясниться со служителями станции, которые все как один говорят по-английски и готовы помочь и с покупкой билета, и с прокладыванием маршрута поездки. Тут же вручают карту, чертят карандашом, как доехать до нужной станции, где сделать пересадку. Кассы выдают информацию на шести языках. Русского среди них не было, зато на телебашне мне выдали путеводитель на русском.

Недалеко от станции метро Джимбочо есть книжный магазин с вывеской на русском языке. Там продают романы Достоевского, Акунина, Улицкой. Справочники и словари, грамматика и правописание – все для японцев, изучающих русский язык, а также для наших соотечественников, живущих в Токио.

Я видела портрет Юрия Гагарина на насыпном острове Одайба, в Национальном музее передовой науки и технологий. Он первый там, в череде дат космических полетов.

Чуть дальше музея находится автосалон корпорации «Тойота», и от полета фантазии их инженеров становится невыносимо грустно. Потому что компактный автомобиль на одного человека на трех колесах, работающий на электричестве, – это уже реальность. Пусть пока не на дорогах, но на демонстрационной площадке он уже ездит.

Рыба на любой вкус

От чудес будущего можно быстро вернуться в реальность, посетив рыбный рынок Цукидзи. Я много слышала о нем раньше, например, что первые аукционы тунца начинаются в пять утра, а для туристов организуют шоу с перебрасыванием рыбы через головы покупателей. На самом деле все оказалось прозаичнее (туристов пускают только после 10 утра, никто их не развлекает), но оттого еще более потрясающе для человека, который тоже живет у моря, но рыбы не видит. Нет, я вижу ее – замороженную в лотках на рынке или подтаявшую на городской ярмарке. И в очень скудном ассортименте. Настолько огромна разница в рыбном изобилии, что я даже не знаю, с чем сравнивать. Хотя океан один для всех…

Но поразило даже не разнообразие, а культура торговли. Вот палтус, свежий, три очищенных от чешуи кусочка на подложке, укрыт пленкой. Это же мечта любой хозяйки! Прийти вот так просто на рынок и взять готовое очищенное филе. Вот гребешок, 250 рублей за порцию из пяти штук, вот морской еж с икрой, 450 рублей, креветка ботан, трубач с раковиной, мидии, лосось в панировке, краб, разрезанный вдоль фаланги, но сохраняемый для продажи в панцире (чтобы сок не вытекал), большая вырезка тунца, которая кажется мясом из-за хорошей жировой прослойки. Заметьте, я только один раз написала слово «свежий». Потому что свежее здесь все! И удивительно, но очень мало японских покупателей. Наверное, у них и возле дома в каждом районе есть свои рыбные рынки, зачем им сюда ехать?

В чем выйти в люди?

В Токио очень скромно одеваются. Закрытые плечи у девушек, никаких рваных джинсов, под белые офисные рубашки мужчины надевают футболки с короткими рукавами. В жаркие дни им дозволяется не носить галстуки и закатывать длинные рукава рубашки по локоть. В будни бело-черная гамма царит практически везде: в обеденное время – в кафе, вечером – в метро.

В выходные уличный дресс-код немного упрощается: появляются платья в цветочек, шорты. Но все равно все очень скромно, никаких стразов, выглядывающего нижнего белья, «декольте до колен», яркого макияжа. Я бы назвала этот стиль одежды целомудренным. Но, как мне объяснила однокурсница, ныне живущая в Австралии, «твой вид и твоя одежда не должны выглядеть вызывающе для других». Не вызывать интереса, не привлекать взор, не оскорблять своим небрежным видом окружающих людей – такое общее правило. И оно мне нравится.

В Токио есть очень дорогие магазины, где кофточка может стоить как новый айфон седьмого поколения, на наши деньги – около 50 тысяч рублей. Это на Гинзе – фешенебельной улице мировых брендов. Но есть и очень дешевые, на Одайбе, где вполне приличная кофточка может стоить 200 рублей. Публика в этих магазинах разная, каждый выбирает покупки по толщине своего кошелька.

Не заблудиться на перекрестке

Я была в экзотическом месте. Не знаю, правда это или Википедия сочиняет, но за сутки через этот перекресток в Токио проходят два миллиона человек. Вы только подумайте: если все население Владивостока с младенцами три раза провести через этот перекресток – это и будет примерно число шагающих в день по полосатым дорожкам у выхода из метро на станции Сибуя. Видно, что некоторые туристы, такие же, как я, приезжают сюда именно с этой целью – пройтись в этой шумной и наперекосяк спешащей толпе. Потому что на перекрестке четыре направления и четыре светофора одновременно дают зеленый свет всем. Там испытываешь ощущение полного хаоса на полторы-две минуты, но затем людская волна все равно вынесет тебя на противоположную сторону. Или в сторону, ненужную тебе, но так уже сложился людской поток…

Там же – памятник собаке Хатико, которая каждый день встречала своего хозяина-профессора после работы у станции метро. Но однажды старенький профессор не пришел… А собака еще долго приходила и надеялась на встречу. Уже много лет этот памятник символизирует дружбу и верность. Сейчас возле него назначают свидания влюбленные.

Забота и участие

О чистоте в Токио можно ничего не говорить. Она есть всегда, везде – и точка. Меня только удивляло почти полное отсутствие урн и мусорных баков на улицах. А потом я поняла: у них не принято есть на ходу на улице, а в кафе весь мусор остается на столах. В гостиничном номере были две маленькие урночки – для пластика и бумаги и для съедобных остатков. В метро мусорки есть, но там же ходят и служащие, которые что-то вытирают на полу.

Заметив у меня в руках пустую бутылочку из-под воды, уборщица приветливо улыбнулась и протянула руку к пустой таре: давай, мол, возьму, я знаю, что с ней делать, а ты, наверное, и не знаешь, куда ее деть, ты же иностранка, я помогу тебе…

И так – везде. В Японии меня не покидало ощущение, что кто-то обо мне все время заботится. Вот мороженое, обычное, сливочное с ягодами. Продавец кладет шарик мороженого на дно стаканчика, потом засыпает его ягодами, потом еще порция сливочного, а сверху еще сладости. Это для того, чтобы я, дойдя до середины стаканчика, не осталась наедине только с мороженым, а продолжила наслаждаться ягодным вкусом. Это же так просто: положить ягоды слоями в стакан…

Вот одеяло в гостинице – толстое, огромное, но легкое, и при работающем кондиционере оно невесомо согревало. Вот лифт из метро на улицу – всего два этажа, но усталый путник оценит даже эти четыре пролета, которые можно не преодолевать пешком. И так во всем: предупредить твои желания, сделать свою работу на высшем уровне, помочь в твоих затруднениях.

И сказать «сумимасен», что значит «извините». За неделю я услышала это слово тысячу раз. А может, и две тысячи. С улыбкой и искренним расположением к собеседнику. Уже на второй день в Японии я начала складывать руки лодочкой у груди, кланяться при прощании всем, с кем контактировала, и говорить «аригато годзаимас». Большое спасибо. Вернувшись домой, продолжала еще дня три всем кланяться по привычке. Потом перестала.

Я была в Японии несколько раз. И каждый раз, улетая домой, мечтала вернуться сюда снова. Мне очень надо слетать туда еще хотя бы один раз: до сих пор мне не довелось увидеть священную гору Фудзияму…

От редакции:

Татьяна Таран – автор повести «Барышня и капитан», которую наша газета печатала по главам в течение трех месяцев. Поездка в Японию для приморской писательницы сложилась очень хорошо: ее сборник «Список мечт», в который входит «Барышня и капитан», теперь будет продаваться в книжном магазине NAUKA.JAPAN в Токио. Директор магазина, господин Мураками, прислал автору письмо, в котором сообщает о том, что он будет рекомендовать книгу японцам, изучающим русский язык как иностранный. Поздравляем Татьяну Таран с выходом на международный уровень!



