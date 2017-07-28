Охота на звезд

Уже 15 лет в начале осени они слетаются во Владивосток – звезды кино российской и мировой величины. И не просто мелькают на маршруте «аэропорт – кинофестиваль – аэропорт», а гуляют по городу, знакомясь с ним и с горожанами.

Правда-правда, я, например, лично видела оскароносных небожителей: Лайзу Миннелли в одном милом кафе, а Эдриана Броуди – идущим по Светланской. Все это стало возможным благодаря «Меридианам Тихого». Все гости фестиваля охотно общаются со зрителями и прессой, наслаждаются аплодисментами, поднимаясь по звездной дорожке. И прекрасно знают, что все это время за ними, звездами, идет охота. С фотоаппаратами наперевес.

Вот и наш нынешний вернисаж, дорогие читатели, представляет вашему вниманию в определенном смысле трофеи этой самой фотоохоты. С той стороны «прицела» – фотокорреспондент «В» Алексей Воронин, а в объективе его камеры – звезды! Во всей красе.

Кстати, скоро «Меридианы Тихого» вновь на неделю наполнят жизнь города кинопоказами, мастер-классами и встречами со зрителями. Снова приедут звезды, а значит, продолжится и охота.