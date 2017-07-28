Охота на звезд

Уже 15 лет в начале осени они слетаются во Владивосток – звезды кино российской и мировой величины. И не просто мелькают на маршруте «аэропорт – кинофестиваль – аэропорт», а гуляют по городу, знакомясь с ним и с горожанами.
Правда-правда, я, например, лично видела оскароносных небожителей: Лайзу Миннелли в одном милом кафе, а Эдриана Броуди – идущим по Светланской. Все это стало возможным благодаря «Меридианам Тихого». Все гости фестиваля охотно общаются со зрителями и прессой, наслаждаются аплодисментами, поднимаясь по звездной дорожке. И прекрасно знают, что все это время за ними, звездами, идет охота. С фотоаппаратами наперевес.
Вот и наш нынешний вернисаж, дорогие читатели, представляет вашему вниманию в определенном смысле трофеи этой самой фотоохоты. С той стороны «прицела» – фотокорреспондент «В» Алексей Воронин, а в объективе его камеры – звезды! Во всей красе.
Кстати, скоро «Меридианы Тихого» вновь на неделю наполнят жизнь города кинопоказами, мастер-классами и встречами со зрителями. Снова приедут звезды, а значит, продолжится и охота.
Перспективы заходов крупнотоннажных судов в порт Владивосток становятся все более реальными. В будущем году у пассажирских причалов № 1 и 2 морского порта проведут дноуглубительные работы, и тогда наш город сможет принимать самые крупные лайнеры, курсирующие в регионе Северо-Восточной Азии (СВА), сообщает краевая пресс-служба.
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