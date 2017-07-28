«Тигры» уходят в закат?

Увы, «Луч-Энергия» пока подает подрастающему поколению футболистов отнюдь не лучший пример. На старте чемпионата России в первой лиге наша команда потерпела уже шестое поражение. 19 августа «желто-синим» досталось от южноуральского клуба «Оренбург», который в прошлом сезоне выступал в высшей лиге, а нынче и сам звезд с неба не хватает.

И счет уже привычный для «тигров» – 0:2. Какой-то прямо талант у наших «хищников» в каждом матче пропускать по два гола и не забивать в чужие ворота…

Открыл счет на 14-й минуте метким ударом после передачи мяча в штрафную оренбуржец Артем Делькин. А в конце встречи, на 84-й минуте, его коллега Дмитрий Андреев с близкого расстояния удачно пробил в ближний угол ворот и удвоил преимущество хозяев поля. Стоит отметить, что назвать этот гол логичным никак нельзя. Ведь во втором тайме именно владивостокцы имели заметное преимущество и были ближе к тому, чтобы сравнять счет, нежели пропустить второй мяч.

– Первый тайм сыграли не так, как планировали. Сказалась дальняя дорога. А вот после перерыва мы соперника полностью переиграли, – на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Луча» Константин Емельянов излучал оптимизм. – Были хорошие моменты для взятия ворот. Нужно было обязательно забивать. К сожалению, вместо забитого гола сами пропустили. Но если команда будет играть на уровне минувшего второго тайма, то мы однозначно будем выигрывать и у нас будут очки.

Его бы слова, как говорится, да игрокам в уши… После этой встречи у «тигров» осталось семь очков. Команда вновь свалилась вниз и теперь занимает 18-е место в турнирной таблице. Хуже наших играют только «Ротор-Волгоград» и «Тюмень». Вровень (также с семью очками) идет «Зенит-2», но у питерцев лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Следующую встречу в рамках чемпионата России «Луч-Энергия» проведет 27 августа на своем поле против «Тамбова» (4-я строка турнирной таблицы). Однако до нее «тиграм» предстоит еще сыграть матч 1/32 Кубка России против «Смены», который состоится 24 августа в Комсомольске-на-Амуре. «Смена» многие годы неплохо выступает во втором дивизионе. Эта игра станет для «Луча» лакмусовой бумажкой: ждать ли нашей команде полного заката или повременить?

P.S. По многочисленным просьбам поклонников футбола, которые все еще верят в энергию «Луча», публикуем календарь игр чемпионата ФНЛ (см. стр. 17).