Хорольский беспредел

Почему властью в районе мнят себя бывшие уголовники, а полиция делает вид, что ничего не происходит

Как вы думаете, уважаемые читатели, стрелять в человека (в мирное, заметим, время, а не на войне во врага) – это преступление или нет? Оказывается, ответ на этот вопрос не так уж и однозначен.

15 июля 2017 года в селе Ленинском Хорольского района во время уличной потасовки двумя выстрелами в голову из огнестрельного оружия был ранен житель Спасска-Дальнего Игорь Василишин. Но в местном отделе полиции, куда раненый обратился с заявлением, в действиях стрелявшего состава преступления… не усмотрели. Соответственно, в возбуждении уголовного дела было отказано. Потерпевший, не согласившись с таким решением, пожаловался в краевую прокуратуру на бездействие правоохранительных органов. Копия этого документа есть в распоряжении редакции газеты «Владивосток».

Корреспондент «В» провел собственное расследование инцидента.

Село осталось без «Рассвета»

Через два года селу Ленинскому исполнится 90 лет. Но местные жители называют его умирающим: численность населения здесь сокращается медленно, но верно. Так, в 2002 году в селе проживало 584 человека, в 2010-м – 507, а сегодня – не более 450, из них 105 пенсионеров. И, судя по всему, демографическая кривая будет падать и дальше. Во-первых, здравомыслящая молодежь уезжает отсюда в поисках лучшего жизненного пространства. Во-вторых, старики покидают наш мир, и этот процесс необратим.

Детского сада и школы в селе нет – их закрыли за ненадобностью. Зато есть аж три магазина. Плюс фельдшерско-акушерский пункт, отделение почты и клуб. По словам сельчан, двери очага культуры открываются только по праздникам и для банкетов, к примеру, в честь чьего-нибудь дня рождения. Ведь ресторанов и кафе здесь тоже нет, а отметить памятную дату хочется. И то если завклубом даст добро на проведение мероприятия.

В прошлом году во время празднования 15-летия местной жительницы пьяные подростки при попустительстве осоловевших от спиртного взрослых едва не забили насмерть… отца именинницы. Спасаясь бегством от озверевших преследователей и опасаясь за свою жизнь, он нанес несколько ударов ножом одному из взрослых нападавших, и тот скончался до прибытия «скорой». Сейчас мужика судят за преднамеренное убийство. Впрочем, это другая история, к которой «В», возможно, вернется…

Еще в Ленинском функционирует библиотека, правда, тоже на последнем дыхании. Ее книжный фонд давно не обновлялся из-за отсутствия средств. Ситуация с финансированием настолько аховая, что на будущий год библиотека осталась без подписки на периодические издания, федеральные и краевые. Не хватило денег даже на районную газету «Рассвет». Правда, Интернет в Ленинском есть, то есть село от Большой земли не оторвано. О чем сельчане рассказывали корреспонденту «В» не без гордости.

«Положенец» рулит

От райцентра до Ленинского не более семи километров по асфальтированной дороге. Между тем, по словам местных, участковый здесь – «долгожданный гость», а «советская власть на селе номинальная». Якобы реальный авторитет в Ленинском – 39-летний абориген по прозвищу Лысый, в свое время отсидевший 10 лет в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он здесь «прокурор, судья и палач» в одном лице. Выйдя на свободу, он объявил себя «положенцем» и «смотрящим за Хоролем». По крайней мере, так утверждают жители села.

Официально Лысый нигде не работает, на жизнь зарабатывает подпольной торговлей сигаретами, спиртными напитками, пивом и пресловутым «пушистиком». И среди его покупателей не только взрослые, но и подрастающее поколение.

Родители подростков неоднократно жаловались в полицию на дурное влияние Лысого на молодежь и всякий раз… забирали заявления. По «настоятельной просьбе» бывшего урки. В противном случае он грозился пустить заявителям «красного петуха». Мол, ему за это ничего не будет, потому что у него «вся полиция куплена». По крайней мере, Лысый так неоднократно утверждал, будучи во хмелю.

Правда это или бравада, сказать трудно. Но то, что местные инспектора ГИБДД перед ним стоят по струнке, факт неоспоримый. У Лысого, не окончившего даже среднюю школу, не хватает ума сдать экзамены, чтобы получить водительское удостоверение. Тем не менее он свободно гарцует на автомобиле по дорогам района, не опасаясь быть задержанным и лишиться авто. Были случаи (об этом также рассказывали корреспонденту «В» жители Ленинского), когда гаишники останавливали «положенца» для проверки документов и… отпускали восвояси. Каким образом Лысый договаривался с инспекторами ГИБДД, одному богу известно.

По селу ходят слухи о пристрастии Лысого к конопле и о том, что под его контролем все плантации дурман-травы, спрятанные в здешних лесах. Все может быть. Иначе зачем «смотрящий» соорудил на своем доме наблюдательную вышку? Не иначе как обозревать окрестности – не посягают ли на его владения посторонние.

Вот с этим человеком и свела судьба 30-летнего жителя Спасска-Дальнего Игоря Василишина, приехавшего в село Ленинское погостить у родной тети.

Сколько было выстрелов?

В тот злополучный вечер, около 22 часов, Игорь вместе с супругой и родственниками направился к клубу, чтобы встретить двоюродную сестру, 14-летнюю Викторию: ходить по деревне в темноте небезопасно. Они уже возвращались домой и свернули на свою улицу, когда их окликнул нетрезвый голос:

– Эй, вы кто такие? Стоять!

И тут же из темноты вышли двое незнакомых мужчин.

– Я – смотрящий в Хороле! И хозяин этой земли. Чего вы здесь ходите? Это моя деревня! Вы сами откуда? – с ходу начал наезжать один из незнакомцев.

– Если это твоя земля, покажи документы. А мы из Спасска, – с усмешкой парировал Игорь. И тут же получил кулаком по лицу.

Парень удар выдержал и сразу повалил нападавшего, но бить не стал. «Смотрящий» оказался слабаком и не смог оказать сопротивления. Лысый – а это был он – заверещал, будто его режут. Его приятель тут же куда-то побежал с криками: «Сейчас вам всем придет ...!»

Родственники Игоря попытались разнять мужчин, и, возможно, это им бы удалось. Но тут к дерущимся подскочила какая-то женщина с пистолетом в руке и выстрелила в Василишина. Позже выяснится, что это была сожительница Лысого (они совместно воспитывают 4-летнего сына).

Женщина стреляла с близкого расстояния – от нее до Игоря было не более двух метров. Горячая пороховая волна обожгла парню лицо, а пуля ударила в нижнюю губу. Василишин вскочил – он никак не ожидал такого расклада. Воспользовавшись его замешательством, Лысый вскочил и выхватил пистолет у сожительницы. Раздался еще один выстрел – пуля чиркнула Игоря по виску. Он упал и очнулся только в «скорой», которая доставила его в районную больницу.

К тому времени на место происшествия сбежалось много народу. По словам сельчан, было произведено пять или шесть выстрелов (не менее пяти – это точно). Причем стрельбу слышали едва ли не все жители Ленинского.

Забегая вперед, скажем, что на допросе Лысый утверждал, что было только три выстрела в сторону Игоря и четвертый – в забор. Кроме того, стрелял только он, а его сожительница не при делах. Сколько было всего выстрелов, из какого оружия стреляли, могли бы подсказать гильзы, собранные полицейскими на месте стрельбы. Если они вообще осматривали место происшествия и нашли гильзы. Но это нам неведомо.

Пофигизм сельской медицины?

Между тем в Хорольской районной больнице сделали рентгеновский снимок головы Игоря. На снимках хорошо видна опухоль на правом виске парня. Медработник разрезала шишку и зашила ее, убедившись, что пули нет. По крайней мере, так она заявила.

Раненому предложили остаться, но Игорь отказался, сообщив, что лечиться будет по месту жительства. Потом был опрос в полиции, длившийся почти два часа. Около пяти часов утра парня отпустили.

В Спасск его повезла на машине родная сестра. Когда они выезжали из Ленинского, им под колеса бросился… Лысый вместе с пьяными дружками. Оказалось, что его никто не задерживал! Но преследовать Игоря гоп-компания не решилась. Видимо, они хотели его напугать, продемонстрировав свою неуязвимость…

Врач Спасской городской больницы, осматривавший голову Игоря, удивился, кто ему так безобразно и непрофессионально обработал рану, не промыв ее и оставив следы пороха:

– Они что, не знают, что огнестрельные раны не зашиваются? Если бы вы пролежали так два-три дня, то могли бы заработать гангрену. Дело вообще могло закончиться летальным исходом!

Позже хирург поинтересовался:

– У вас пулю доставали в Хороле? И куда она делась?

Игорь пожал плечами:

– Мне сказали, что пули не было…

Улики в упор не видим?

История со стрельбой по живой мишени приобрела неожиданный поворот. Во-первых, через пять дней после стычки в Ленинском в районный отдел полиции заявилась сожительница Лысого и добровольно сдала… травматический четырехзарядный пистолет «Оса», который она якобы нашла в лесу в прошлом году, да все никак не удосуживалась сдать. А тут, дескать, как раз подвернулся случай. Кстати, все выстрелы, произведенные в Игоря Василишина, женщина взяла на себя. Что неудивительно: Лысому-то, ее гражданскому мужу, с его криминальной биографией может светить реальный срок. Это если следователь попадется толковый.

Во-вторых, Игорь так и не дождался вызова в полицию, чтобы дать показания. В конце июля он получил отказ в возбуждении уголовного дела по его заявлению за отсутствием состава преступления. Ввиду того что «вред здоровью гражданина Василишина не установлен».

Официальное письмо из полиции подписано старшим оперуполномоченным отдела МВД России по Хорольскому району капитаном полиции Тиханчевым. За целый месяц полисмен не догадался сходить в больницу и взять рентгеновские снимки головы заявителя, чтобы сделать реальные, а не надуманные выводы из этой истории. Отсюда и заявление в краевую прокуратуру на бездействие полиции в Хорольском районе.

Впрочем, пофигизму капитана Алексея Тиханчева удивляться не приходится. Подобные отписки закономерны в работе отдела полиции в Хороле.

– Только в первом полугодии 2017 года органами прокуратуры края выявлено порядка 1,5 тысячи нарушений уголовно-процессуального законодательства в деятельности отдела МВД России по Хорольскому району, – рассказала «В» начальник управления правовой статистики прокуратуры края Екатерина Соколова. – Отменено свыше тысячи незаконных, необоснованных и преждевременных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. По фактам выявленных нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях прокуратурой внесено 8 представлений, направлено 78 требований. По мерам прокурорского реагирования 8 должностных лиц органов внутренних дел привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения в указанной сфере.

Интересно, знаком ли с этой позорной статистикой начальник отдела МВД России по Хорольскому району подполковник полиции Валерий Лягуша? Судя по данной информации, его подчиненные вместо того, чтобы реально работать с населением и раскрывать преступления, занимаются отписками за деньги налогоплательщиков.

Между тем, как пояснили «В» юристы, в данной ситуации гражданина Лысого можно запросто привлечь к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство. Или по ст. 119 УК РФ – угроза убийством. А также за причинение телесных повреждений по ст. 111, 112, 115 или 116 УК РФ – в зависимости от причиненных телесных повреждений и тяжести вреда, причиненного здоровью. Жаль, что участковый уполномоченный Тиханчев не знает эти прописные истины. Что лишний раз говорит о его «профессионализме».

Редакция «В» будет следить за продолжением этой истории. В свою очередь, мы обещаем, что данная публикация будет направлена в Генеральную прокуратуру РФ, МВД России, прокуратуру Приморского края и УМВД России по Приморскому краю.