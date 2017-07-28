Игорь Пушкарев: «Иных способов быть услышанным нет»

Мэр Владивостока выступил с обращением к президенту Российской Федерации

Игорь Пушкарев, временно отстраненный от должности главы Владивостока, написал обращение к президенту России Владимиру Путину. Открытое письмо было опубликовано в газете «Ведомости» и в ряде других федеральных СМИ. Мэр приморской столицы отметил, что обратиться подобным образом его вынудила безвыходность ситуации.

«Был горд тем, что оправдал Ваше доверие»

«К сожалению, иных способов быть услышанным нет. У меня сложилось устойчивое понимание того, что информация доносится до Вас в искаженном свете либо не доносится вовсе, а все мои неоднократные обращения в различные инстанции ни к чему не привели», – написал Игорь Пушкарев.

В письме он напоминает о том, что в период 2014–2015 годов следственным управлением Следственного комитета по Приморскому краю по тем же фактам проводились неоднократные проверки, по результатам которых трижды отказывалось в возбуждении уголовного дела за отсутствием в его действиях состава преступления. Кроме того, в течение более чем пяти лет за ним велось наблюдение сотрудниками УФСБ по Приморскому краю, в том числе прослушка телефонных разговоров.

«31 мая 2016 года неожиданно, без каких-либо дополнительных проверок, по этим же материалам было возбуждено уголовное дело, после чего я был задержан, проэтапирован в Москву, арестован и направлен в СИЗО «Матросская тишина», где и пребываю до настоящего времени. Мое этапирование было тщательно срежиссировано – меня вели на борт самолета с завернутыми за спину руками, как опасного преступника, под объективами заранее приглашенных на это шоу центральных СМИ», – говорится в обращении.

Игорь Пушкарев также отмечает, что в сентябре 2008 года Владимир Путин лично дал ему поручение навести порядок во Владивостоке и подготовить город к саммиту АТЭС.

«Будучи воодушевлен Вашим доверием и моим личным уважением к Вам, я сделал все, что Вы поручили, причем даже в ущерб интересам своей семьи, которая по моей просьбе пожертвовала городу строительных материалов почти на один миллиард рублей. Я считаю, что справился с Вашим поручением, и Вы неоднократно сами отмечали, что город буквально преобразился. И я был горд тем, что оправдал Ваше доверие, и тем, что сделал Владивосток лучше, чище и комфортнее для горожан и гостей города», – пишет Игорь Сергеевич.

Дело, построенное на субъективной оценке

Напомним, что глава Владивостока Игорь Пушкарев был задержан 1 июня 2016 года во Владивостоке вместе с директором МУП «Дороги Владивостока» Андреем Лушниковым. Следственный комитет предъявил им обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Позже в рамках уголовного дела был задержан родной брат главы города Андрей Пушкарев, до 2015 года возглавлявший компанию «Востокцемент».

С момента возбуждения уголовного дела Игорь Пушкарев и Андрей Лушников находятся под арестом в московском СИЗО «Матросская тишина». Андрей Пушкарев в силу наличия инвалидности и необходимости постоянного медицинского обслуживания содержится под домашним арестом в Москве.

Несмотря на доводы участников процесса и их адвокатов об отсутствии ущерба (в 2016 году компания «Востокцемент» простила долг в размере 962 млн рублей бюджету Владивостока за ранее поставленные стройматериалы) и готовность сотрудничать со следствием, сторона обвинения запрещает всем подозреваемым свидания с семьями и телефонные звонки.

Вместе с тем, по мнению Игоря Пушкарева, предъявленное ему обвинение основано на вырванных из контекста обстоятельствах, которым следствие дало субъективную обвинительную оценку.

«Я работал на благо жителей Владивостока и государства, но отдельные должностные лица правоохранительных и судебных органов необоснованно сочли меня виновным в том, чего я не совершал, и более того – в том, чего не было вообще! Данный вывод следует из уголовного дела, с которым я ознакомился. В период предварительного следствия никаких противоправных фактов в отношении меня не установлено, вместе с тем уже свыше года я нахожусь под стражей по явно надуманному обвинению и сфабрикованному делу», – говорится в обращении к президенту.

Более того, реальной причиной своего ареста глава Владивостока считает обслуживание чьих-то личных интересов. В письме Игорь Пушкарев прямо говорит о том, что его арест был похож на политический заказ, а расследование уголовного дела лишь имитирует активную деятельность.

«Я понял, что представители следствия и так знают, что я невиновен. Кульминацией всех событий стало открытое заявление одного из следователей о том, что вся моя проблема далеко не юридическая, она заключается в том, что я «не с теми курю трубку мира» (это цитата). То есть все то театральное действо, которое разворачивалось вокруг моего ареста, имело одну-единственную движущую силу – обслуживание чьих-то личных интересов. И главная цель следствия, по моему мнению, заключается не в установлении объективной истины по делу (она и так всем известна), а в том, чтобы физически изолировать меня от общества и дискредитировать как политика в Приморском крае», – пишет Игорь Пушкарев.

Резюмируя свое обращение, глава Владивостока просит президента лишь об одном: о справедливости.

«Цель данного обращения одна: привлечь Ваше внимание к моей проблеме. Я не только не совершил ничего противоправного – я всегда действовал, руководствуясь интересами нашей страны и стремясь оправдать Ваше личное доверие, оказанное мне в далеком 2008 году. Вы являетесь гарантом Конституции России, поэтому я обращаюсь к Вам не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости».

Убрать подтексты

Письмо Игоря Пушкарева вызвало резонанс в политической среде приморской столицы. Эксперты отмечают, что ставки в деле главы Владивостока заметно повышаются. Причем повышает их сам обвиняемый, тем самым подтверждая свое намерение идти до конца и уверенность в своей невиновности.

Журналист Андрей Калачинский считает, что адресатом обращения стал не только президент России, но и все жители Владивостока.

– Мне кажется, что Игорь Пушкарев, прочитав все материалы дела, еще раз убедился в том, что обвинения, предъявляемые ему, просто абсурдны, – подчеркивает Андрей Калачинский. – За эти 15 месяцев, что он содержится под стражей, следствие ничего нового не нашло, а только сконструировало какие-то странные обвинения из старых «архивов». Следствие как будто и не старается, рассчитывая на непреложный обвинительный приговор. И российская статистика, к сожалению, говорит о том, что если дело дошло до суда, то шансов на оправдательный приговор практически нет. В 2016 году, по данным судебного департамента Верховного суда, всего 0,36 процента приговоров были оправдательными. При этом почти половину из них отменили вышестоящие инстанции. Я думаю, глава Владивостока прекрасно знаком с данной статистикой. И тем не менее он борется за свою невиновность, за свое доброе имя и использует все возможности, чтобы доказать и показать свою правоту.

– Обращение к президенту – нестандартный случай для уголовного процесса такого уровня, – считает политолог Павел Наливайко. – Ни в деле экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина, ни в деле экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева мы подобного не видели. На мой взгляд, глава Владивостока тем самым дает сигнал о том, что намерен бороться за справедливость до конца. Обращение к президенту Владимиру Путину – это прежде всего обращение к гаранту Конституции.

Несмотря на то что судебная власть у нас независима, в громких уголовных делах зачастую есть политический фон и своеобразное закулисье. Игорь Сергеевич пытается сделать так, чтобы судебное разбирательство было максимально справедливым, открытым и лишенным политических подтекстов. Чтобы суд разобрался по существу, беспристрастно, без оглядки на волю третьих лиц, а в самом процессе стороной обвинения больше не допускались грубые процессуальные ошибки, да и просто неэтичные поступки. А таких за время рассмотрения дела, как неоднократно указывала защита, было множество.

Также политолог отметил, что обращение появилось в тот момент, когда глава Владивостока завершил ознакомление с материалами дела.

– Изначально Игоря Пушкарева обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, в нечестных действиях при закупке строительных материалов для проведения дорожных работ во Владивостоке. Якобы по завышенным ценам, что привело к причинению ущерба – более 800 млн рублей. Но весной само следствие вывело из списка потерпевших администрацию Владивостока, а на прошлой неделе последний оставшийся потерпевший – МУП «Дороги Владивостока» – заявил об отсутствии ущерба и ходатайствовал о прекращении дела. То есть обвинение разрушается на глазах. Оно абсурдно, и это очевидно. Но почему тогда Игорь Пушкарев не на свободе? В своем обращении он открыто заявил, что даже представители следствия знают о его невиновности и что кульминацией всех событий стало открытое заявление одного из гособвинителей, где сказано, что вся проблема кроется в том, что Игорь Пушкарев «не с теми курит трубку мира».

Политический арбитраж

Юрист и политолог Александр Шемелев полагает, что за уголовным преследованием мэра приморской столицы могут стоять интересы ряда влиятельных людей как в Приморье, так и в Москве.

– Игорь Пушкарев – влиятельная политическая фигура в регионе, – отметил эксперт. – Он доказал это, дважды став мэром Владивостока. Президент Владимир Путин лично дал ему поручение сделать из приморской столицы современный, красивый и ухоженный город. Мэр вложился в это поручение финансами, временем, здоровьем, интересами созданного им предприятия. И у него получилось. Его политический вес рос, многие эксперты видели в нем потенциального губернатора. Все это вкупе с твердым неуступчивым характером вызывало у некоторых представителей власти чувство опасности за свое положение. Так что мне кажется безусловным наличие в уголовном преследовании Пушкарева политического фактора. А когда в дело вмешивается политика, обращаться надо к главному политику страны. И, подчеркну, Игорь Пушкарев просит президента только об объективном и справедливом отношении к себе.

Напомню, что сам Владимир Путин не раз говорил представителям силовых ведомств, что борьба с коррупцией не должна превращаться в шоу. Что сначала надо разобраться, а потом уже действовать. В случае с Игорем Пушкаревым сначала было шоу, потом начали разбираться. И пришли в тупик: а где коррупция? Нет ни ущерба, ни потерпевших, ничего.