Все дело в асфальте

От чего зависит срок службы автомобильных дорог?

Традиционно с наступлением плюсовых температур во Владивостоке, как и во всей России, в усиленном темпе начинают ремонтировать дороги. Однако, несмотря на постоянные ремонтные работы, в асфальте появляются новые ямы и выбоины. Почему так происходит? Дать однозначный ответ на этот вопрос нельзя. Качество дорожного полотна зависит от нескольких факторов.

Первое, что влияет на срок службы дороги, – качество асфальтобетонной смеси, из которой она сделана. Пропорции и нормы изготовления асфальтобетонной смеси регулируются ГОСТами, но многие производители игнорируют нормативы и используют дешевые заменители. На качестве асфальта это отображается нелучшим образом, поэтому предпочтительнее заказывать товар у действительно проверенных компаний.

Чтобы асфальтобетон был качественным, соответствовал ГОСТу, асфальтобетонному заводу (АБЗ) необходимо соблюсти ряд условий: соответствующее оборудование, наличие собственной лаборатории, входящий и исходящий контроль продукции, качественные инертные материалы, возможность комфортных условий по отгрузке продукции.

– Асфальтобетонную смесь, которую в народе называют просто асфальтом, изготавливают из инертных материалов: щебня, отсева, минерального порошка и битума, – объясняет начальник АБЗ «Трилитон» Сергей Кобзев. – Вся продукция у нас, кроме битума, производства предприятий, входящих в группу компаний «Востокцемент». Также в состав асфальтобетонной смеси входит адгезионная добавка, которая улучшает сцепление материала с дорогой.

Тот факт, что мы работаем на собственных материалах, уже гарантирует высокие показатели конечного продукта и позволяет на самом раннем этапе отслеживать качество материала – до того как он попадет к нам на завод.

Профессиональный подход к мелочам

Процесс изготовления асфальтобетона на АБЗ «Трилитон» отточен до малейших деталей и мало чем отличается от изготовления аналогичной смеси за рубежом или в любом другом городе России. Технологии придуманы не нами и проверены временем. Однако эти знания необходимо грамотно использовать в производстве.

Щебень и отсев засыпаются погрузчиком в бункеры, а затем попадают в сушильный барабан, где доводятся до определенной температуры – 170–180 градусов Цельсия. После этого смесь попадает на грохот (вибрационный дробильный агрегат), там рассеивается и подается на весы. Дальше щебень и отсев перемещаются в миксеры, туда же по конвейеру поступают минеральный порошок и битум. Материалы перемешиваются в течение 45 секунд. После этого смесь готова к выгрузке в автомобиль.

– Весь процесс компьютеризирован, однако большим преимуществом нашего завода перед другими является наш слаженный и профессиональный коллектив. Большинство специалистов работает с самого основания завода, благодаря их опыту и знаниям мы можем гарантировать высокое качество конечного продукта, – подчеркивает Сергей Кобзев. – В производстве асфальта не может быть особых нововведений. Зачем изобретать велосипед, если все давно придумали до нас? Единственное, что могу отметить: несколько лет назад мы начали производство щебеночно-мастичного асфальта (ЩМА).

Это верхний слой асфальтобетона, он более надежный, прочный, более шероховатый, с большим количеством щебня и минерального порошка. На него существует отдельный ГОСТ. Использование ЩМА стало необходимым после того, как мы приступили к работе над федеральным проектом по строительству скоростной трассы. В технических условиях проекта было прописано, что дорога обязательно должна быть построена с использованием ЩМА. Сейчас мы используем ЩМА, например, при строительстве дороги на Народном проспекте, а также на улице Верхнепортовой (дорога от Казанского моста).

Каждая партия – под контролем

На АБЗ «Трилитон» все инертные материалы проходят обязательный входящий контроль в собственной сертифицированной лаборатории, где определяется их соответствие ГОСТам. Завод выпускает продукцию по ГОСТ 9128-2013.

Лаборатория отвечает за каждый этап производственной цепи: контроль входящих материалов, контроль производства, корректную работу завода, исходящий контроль готовой продукции и многое другое. Разумеется, лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием и находится прямо на территории завода, что позволяет оперативно следить за процессом и параллельно выдавать полный пакет документов на готовую продукцию.

К слову, асфальтобетонная смесь проходит лабораторные испытания на такие характеристики, как водонасыщение, прочность, зерновой состав. Берутся пробы из каждой машины, с каждой марки смеси, испытания ведутся ежедневно, выдается паспорт качества на каждую партию асфальта. Кроме того, когда асфальт уже уложен, важно представить всю документацию контролирующим органам, принимающим дороги в эксплуатацию, – от сертификатов качества на входящий в состав асфальта материал и конечного продукта до бухгалтерских документов. Так как завод работает официально, нам удается оперативно и в соответствии со всеми законодательными нормами оформить все необходимые бумаги.

Советов не спрашивают

Срок службы дорог зависит и от того, каким образом укладывают асфальтобетонную смесь. Важное условие правильной укладки – соблюдение требований ГОСТа и СНиП по подготовке поверхностей. ГОСТ по укладке асфальта регламентирует все возможные нюансы, связанные со строительством такого покрытия.

– Правила укладки асфальта по большей части зависят от вида и назначения покрытия, но некоторые нормативы менять нельзя, – рассказывает начальник отдела по продаже бетона и асфальта компании «ДВ-Цемент» (сбытовой структуры завода «Трилитон») Игорь Лицов. – Такие правила четко прописаны в ГОСТе и СНиП, и именно они обеспечивают долговечность и качество будущих дорог и тротуаров.

Чтобы дорожное покрытие прослужило максимальный срок даже при интенсивной нагрузке, важно выбрать надежного производителя. АБЗ «Трилитон» гарантирует скорость выполнения и соблюдение всех требований качества. Сам процесс укладки контролирует и проводит подрядчик. В основном крупные дорожные компании и без нас знают, какой асфальт и как укладывать, советуются лишь те, кто не каждый день работает с асфальтом. Например, клиенты, которые хотят заасфальтировать парковочную зону или придомовую территорию. Мы с удовольствием им в этом помогаем.

Асфальт как завершающий штрих

Подрядчики уверяют: гладкость и прочность дорожного покрытия зависит в первую очередь от того, насколько качественно были проведены предварительные работы.

– Подготовка основания под укладку асфальта и культура работы самого подрядчика не менее важны, чем качество материала, – подчеркивает руководитель компании «Владасфальт» Константин Филатов. – Что бы вы хотели иметь: красивую кожу или здоровые внутренние органы? Наверное, главное – все-таки иметь хорошее здоровье, тогда и кожа будет красивой. Так же и с дорогой. Важно, что находится под покрытием. Асфальт – лишь завершающий штрих.

– Многое зависит от щебеночного основания и качества укладки, качества уплотнения и водонасыщения, – подтверждает слова коллеги руководитель одной из дорожно-строительных компаний Михаил Михайлович. – Работы по укладке должны выполняться согласно нормативным документам. Необходимо проводить комплексную укладку дороги, которая учитывает рельеф местности, подводные течения, строительство водоотводов. Заменяя верхний слой дорожного полотна, нужно меньше пользоваться молотками, с помощью которых снимают асфальтобетонную смесь, оставляя при этом микротрещины в нижнем слое асфальта, а больше – способом фрезерования. Сейчас дорожники пользуются более продвинутой техникой, на укладчиках есть датчики температуры, уклонов, система нивелирования и т.д.

Так как укладка асфальта – процесс трудоемкий и непрерывный, а многие улицы или другие объекты ремонта днем перекрывать возможности нет, «Трилитон» установил особый режим работы на своем производстве. Понимая важность своевременной доставки материала, АБЗ при необходимости функционирует круглосуточно и без выходных.

– Кроме того, мы осуществляем автодоставку. Для этого у нас есть специальный отдел, который организует поставку любого необходимого объема асфальта в нужное для клиента время, – продолжает Игорь Лицов. – Отмечу, что, как только у дорожников появляется потребность в продукции, мы запускаем завод, даже если это сравнительно небольшой объем работ и плюсовые температуры только начали устанавливаться. Такая же ситуация происходит и по завершении сезона, когда основные дорожные работы уже выполнены, а кто-то из подрядчиков не успел уложиться в сроки. Мы начинаем работать, как только у клиента возникает потребность в продукции.

Оперативное оформление заказа – тоже важное преимущество: достаточно одного звонка в отдел продаж, и менеджеры оперативно оформят заказ. Также есть возможность оформить заказ на асфальт через личный кабинет на сайте. Это значительно экономит время клиентам.