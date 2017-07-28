Полимерным деньгам уготована долгая жизнь

Скоро в оборот войдет новая – 200-рублевая – банкнота, изготовленная с использованием пластика

Центробанк начинает применять полимеры для повышения защиты купюр. Банкноту номиналом 200 рублей изготовят с использованием специальной полимерной пропитки бумаги и покроют защитным лаком, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Купюра номиналом 200 рублей появится в России уже в этом году. На ней размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Новая 100-рублевая банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, войдет в обращение в I квартале 2018 года. На этой памятной купюре планируется опробовать новые защитные элементы, изготовленные с применением полимерного материала подложки.

Как поясняют в пресс-службе ЦБ, сейчас банкноты Банка России производятся из бумаги, содержащей 100 % хлопка. Использовать же полимерные технологии планируется для повышения защиты новых денежных знаков. В Центробанке считают, что применение полимеров при производстве денег сделает купюры более прочными, фактически пластиковыми.

К полимерам относятся многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, каучук. В большинстве случаев это понятие относят к органическим соединениям, однако существует и множество неорганических полимеров.

По словам специалистов, срок жизни полимерных купюр в три-пять раз превышает срок жизни бумажных. Полимерные деньги обладают и большим потенциалом при защите от подделок.

Как уверяют эксперты, производство полимерных банкнот снижает потребление энергии на 30 % по сравнению с энергозатратами на выпуск бумажной наличности. При этом они отмечают, что полимерные деньги дороже в изготовлении, но стоимость эмиссии нивелируется их долговечностью: их труднее разорвать, они более устойчивы к смятию и огню, такие банкноты остаются чистыми на протяжении всего срока обращения.

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС» Федор Сенаторов рассказал, что сейчас производится много биополимеров на основе природного сырья, которые безопасны для контакта с кожей. Самые дорогие из них оцениваются в 1 тысячу рублей за грамм.

По оценкам первого вице-президента Российского клуба финансовых директоров Тамары Касьяновой, производство полимерных денег на 50 % дороже, чем бумажных. А вот, например, Банк Англии уже подсчитал, что благодаря введению полимеров удастся сэкономить 100 млн фунтов стерлингов за 10 лет.

Из негативных оценок нововведения упоминается тот факт, что могут возникнуть проблемы с утилизацией купюр, изготовленных с помощью полимеров. По словам заведующей кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианны Харламовой, поскольку в таких банкнотах используются два компонента, разделить которые крайне сложно (бумага и защитный полимерный слой), возможно только сжигание этих купюр, а это всегда неэкологично. Впрочем, учитывая то, что новым деньгам пророчат долгую жизнь, будем надеяться, что к тому времени, как дойдет дело до их утилизации, наука придумает что-нибудь вполне экологичное.

Напомним, что, как сообщал ранее Центробанк, в 2017 году в обращении появятся также новые купюры номиналом 2000 рублей. На них будут изображены знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

Кстати

Впервые полноценные пластиковые деньги были выпущены в Австралии в 1980-х годах, рассказывают экономисты. Сейчас все австралийские доллары пластиковые. Большое количество стран уже выбрали полимерные деньги для постоянного использования. Среди них Новая Зеландия, Бруней, Вьетнам, Мальдивы, Канада, Папуа – Новая Гвинея и Румыния. Частично полимерные денежные знаки используются в Бразилии, Великобритании, Израиле, Индонезии, Гонконге, Китае, Малайзии, Мексике, Северной Ирландии, Сингапуре и Чили.

Справка «В»

По данным ЦБ на 1 июля 2017 года, в наличном обращении находятся 5 млрд 785,9 млн банкнот на 8 трлн 673,3 млрд рублей и 64 млрд 896,5 млн монет на сумму 91,6 млрд рублей. По сравнению с годом ранее объем наличных денег в обращении вырос на 507,1 млрд рублей (с 8 трлн 257,8 млрд).



