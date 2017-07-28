«Варяг» теперь посол мира

«Морским послом» культуры России стал флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг». Как сообщает пресс-служба Дальневосточного филиала фонда «Русский мир», корабли ТОФ уже не первый раз становятся своего рода островками русской культуры в АТР. С этой целью «Русский мир» снабжает военных сувенирной и полиграфической продукцией.

За время нынешнего летнего похода «Варяг» преодолел свыше 11 тысяч морских миль, совершив заходы в семь азиатских портов: Пусан (Республика Корея), Манилу (Филиппины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур), Таджунг-Приок (Индонезия), Гонконг. Направленный на участие в учениях и военных выставках экипаж во всех пунктах захода успевал радушно принимать с экскурсиями своих соотечественников и местных жителей.

К примеру, на борту «Варяга» побывали учащиеся русских школ Индонезии и Республики Корея. Ребята с интересом осматривали корабельное снаряжение и фотографировались с моряками на память. Для Гонконга флагман ТОФ и вовсе стал первым российским военным кораблем, зашедшим в порт. Этим и объясняется ажиотаж, возникший здесь в дни открытых дверей, когда «Варяг» посетило свыше двух тысяч местных жителей.

Особым событием для экипажа стало посещение крейсера президентом Республики Филиппины Родриго Дутерте.

– Мой визит на российские военные корабли – это своего рода послание, которое говорит о том, что я хочу развивать близкие отношения с Россией, потому что мне очень приятно общаться. Вы спросите почему? Потому что это люди, которые всегда верны своему слову, – сказал президент Дутерте. На встрече с командиром корабля ему был вручен памятный подарок от фонда «Русский мир».

Также в Маниле состоялся первый концерт ансамбля и оркестра Тихоокеанского флота. Постепенно он перерос в вечер русского танца, в котором приняли участие филиппинские военнослужащие.