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Где обитают пришельцы из Средневековья?

Дальневосточный съезд рыцарей и их оруженосцев состоится, как положено, в крепости

Форты Владивостокской крепости, расположенные в районе Поспелова на острове Русском, в грядущие выходные превратятся и в ристалища для поединков на мечах, и в стрелковые и лучные тиры, и в торговые ряды для настоящей средневековой ярмарки. Именно здесь пройдет ставший уже традиционным фестиваль «Владивостокская крепость», организованный администрацией города.

Любители исторической реконструкции со всего Дальнего Востока (более 150 человек из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Артема, Большого Камня, Петропавловска-Камчатского и Магадана) приедут в столицу Приморья, чтобы погрузиться самим и погрузить зрителей в эпоху Средневековья. Впервые в этом году на фестиваль приедут и реконструкторы из Японии.

На территории форта развернется исторический лагерь, где состоятся индивидуальные поединки и массовые сражения – самые настоящие средневековые турниры, битвы рыцарей на мечах, бугурты (сражения затупленным оружием). Все будет всерьез: красиво и по правилам давно ушедших веков…

К слову, впервые в этом году турнир по историческим средневековым боям пройдет в рамках международной лиги HMB – Международной ассоциации исторических средневековых боев. Турнир является отборочным мероприятием по Дальнему Востоку: команда-победитель отправится в Санкт-Петербург, где будет выявлена лучшая команда, которая в дальнейшем представит Россию на международных турнирах.

Не заскучают на фестивале и те, кто равнодушен к звону мечей. Для них пройдет демонстрация старинных ремесел, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Ремесленники поделятся секретами мастерства и помогут желающим освоить азы старинного рукоделия. Тем же гостям фестиваля, которым интересно увидеть что-нибудь, щекочущее нервы, предлагается площадка «Средневековая пыточная»: каменные своды, мерцающие факелы, зловещий палач, виселица, кандалы, дыба… Пытать, конечно, здесь не будут, но вот сделать красивые фото и селфи в уникальной обстановке возможность дадут. В оружейной представят латы и мечи.

Для тех, кто считает реконструкцию делом серьезным, а не просто «мечемахательным», состоится круглый стол «Будущее исторических средневековых боев на Дальнем Востоке», где все желающие смогут обсудить перспективы реконструкторского движения.

Помимо Средневековья на фестивале будет царить и атмосфера конца Второй мировой войны. Все желающие смогут посмотреть на реконструкцию одного из боев Маньчжурской операции, проведенной с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Начало боя в 16.20, а представят его участники военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт», а также реконструкторы из Японии.

Гости мероприятия побывают в полевом лагере Красной армии, увидят солдатский быт, штаб, узел связи и оружие. Еще одна интерактивная зона – оборонительные позиции японских солдат, здесь будут представлены минометная точка и разные орудия.

Напомним, что вопрос проведения фестиваля обсуждался на совете по культуре и искусству при главе Владивостока. В ходе заседания от членов совета прозвучало предложение по возможности объединить объекты крепости интересными событиями, например, провести здесь фестиваль. Глава Владивостока Игорь Пушкарев в свое время активно поддержал эту идею и поставил подчиненным задачу проработать предложение и проводить фестиваль регулярно в конце лета – накануне дня рождения Владивостокской крепости, который отмечается 30 августа. В 2016 году фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость» с большим успехом прошел 27 и 28 августа. И вот он снова возвращается в наш город!

Организаторы фестиваля – администрация Владивостока и клуб исторической реконструкции «Гарнизон» – приглашают на фестиваль всех желающих. Начало в субботу, 26 августа, в 13 часов. Вход свободный.

Автор : Михаил НЕЩЕДРИН

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