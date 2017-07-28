Айда в кино, ребята!

Уличный кинотеатр будет работать на набережной Спортивной гавани Владивостока в ночь с 27 на 28 августа. В рамках всероссийской акции «Ночь кино» на большом экране под открытым небом жители и гости города смогут увидеть четыре фильма – лидера российского проката.

Как сообщили в краевой кинокомиссии, череда киносеансов стартует в 20 часов с подарка для киноманов возрастной категории «6+» – мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лед».

Комедия «Кухня. Последняя битва» также будет показана в рамках акции. Сюжетно это продолжение шестого сезона сериала «Кухня» и завершение всей истории про шефа Виктора Баринова и его команду. Это уже второй полнометражный фильм, снятый на основе популярного ситкома.

В уличном кинотеатре можно будет увидеть и зрелищную военную драму «28 панфиловцев». События Великой Отечественной показаны сквозь призму бессмертного подвига бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова.

Завершает список кинокартин – участников всероссийской акции «Время первых». В основе приключенческого триллера реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2».

Посетить уличный кинотеатр в ночь с 27 на 28 августа любой желающий может абсолютно бесплатно.