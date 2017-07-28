Между сукиными детьми и демонами Эдит

Какие премьеры прошлого сезона не стоит забывать в новом

Лето пролетело незаметно, и не только календарь напоминает нам, что осень фактически стоит на пороге. О том же самом говорит и то, что в двух ведущих театрах Владивостока – академическом имени Максима Горького и на Приморской сцене Мариинского театра – начался новый сезон.

Нас ждет встреча с любимыми старыми и новыми постановками. К примеру, театр имени Горького обещает уже 9 сентября показать юным зрителям премьеру «Волшебной лампы Аладдина». А пока, читатель, предлагаю вспомнить, что же показали нам театры Владивостока в сезоне ушедшем. Конечно, все премьеры перечислить невозможно, назовем самые удачные постановки минувшего сезона – те, что не грех еще раз посмотреть.

Кармен, Аврора или Оксана?

Если говорить о зрелищности и красочности, волшебстве и чарующей музыке, самой яркой премьерой Приморской сцены Мариинского театра, безусловно, стал балет «Спящая красавица». Ласкающая душу музыка Чайковского, всем знакомая прекрасная сказка, чудесные декорации. Что еще нужно для катарсиса? Очаровательная, легкая, воздушная Ирина Сапожникова, нарушающий все законы гравитации Сергей Уманец исполнили заглавные партии с блеском. Впрочем, в «Спящей красавице» блистала едва ли не вся балетная труппа театра – зрители с восторгом вспоминали такие великолепные номера, как танец Кота в сапогах и Белой кошечки, Голубой птицы и принцессы Флорины, Красной Шапочки и Волка.

Многие любители балета согласятся, что на звание премьеры года по праву может претендовать и чувственная, отточенная «Кармен-сюита», в которой Ирина Сапожникова сумела найти и показать зрителю свою трактовку образа Кармен.

Порадовал публику и оперный репертуар. Пожалуй, самой зрелищной и яркой стала постановка «Ночь перед Рождеством» – с юмором, с легкой чертовщинкой, захватывающая и такая же бесшабашно веселая, как и посиделки в шинке в украинской деревушке. А по силе воздействия на зрителя, по высокой эмоциональности и накалу страстей пальму первенства меж собой могут поделить «Макбет» и «Риголетто».

Кто вы, товарищ Зилов?

Театр ТОФ, переживающий ныне не самые легкие времена, показал в минувшем сезоне две премьеры, которые можно назвать более чем удачными: «Утиная охота» и «Сукины дети». И если в первом спектакле многое держится на исполнителе главной роли Сергее Лисинчуке, для которого роль Виктора Зилова стала своего рода сбывшейся мечтой всей актерской жизни, то второй показал зрителю, каким ярким, своеобычным, склонным к эксперименту может быть театр ТОФ.

Хочется верить, что эта постановка режиссера Павла Макарова не уйдет из репертуара из-за того, что труппу покинули несколько актеров, как другие спектакли (например «Обыкновенное чудо»). А что касается «Утиной охоты», то некоторое время Сергей Лисинчук, ныне актер театра имени Горького, по-прежнему будет выходить на сцену театра ТОФ в роли Зилова. Сергею удалось максимально оправдать этого весьма противоречивого персонажа…

Волшебный воробушек

Одним из лучших спектаклей сезона в театре имени Горького стала постановка «Эдит и ее демоны». Режиссеру Вадиму Данцигеру удалось рассказать зрителю историю Эдит Пиаф, коснувшись самых, возможно, обжигающих точек в ее биографии.

Взяв за основу сюжета один день из последнего года жизни Пиаф и ее отношения с Тео Сарапо, режиссер при помощи оригинального сюжетного хода сумел показать зрителю весь творческий путь легендарной певицы и ее сложную, порой весьма бурную личную жизнь, раскрыть ее душу. Изобразить флеш-бэки – обратные кадры – помогло введение в пьесу призраков – персонажей из прошлого Пиаф, мужчин, сыгравших значительную роль в ее жизни и трагически погибших. Ни грамма пошлости, ни намека на выдавливание слез из зрителя – и все же каждый человек в зале временами ощущал, как по телу бегут мурашки. Особенно когда звучали песни…

Наталья Овчинникова поет песни Эдит Пиаф вживую. От актрисы, которая не знает французского, это потребовало титанических усилий (к счастью, Наталья – одна из самых поющих актрис театра имени Горького), но результат восхищает. В спектакле она играет Пиаф и на пороге смерти, и молодую, только начинающую путь, и звезду в расцвете славы. И в каждом жесте, в каждом слове ни намека на экзальтацию или фальшь.

Конечно, такую яркую жемчужину обрамляет достойная оправа. Константин Суворин в роли Тео Сарапо убедителен и точен. Впрочем, все актеры хороши по-своему – от традиционно немного комичных Евгения Вейгеля (отец Эдит) и Михаила Марченко (Дугги) до романтичного Леонида Смагина (Марсель Сердан), трагичного Бориса Белебезьева (Этьен), заботливого Дениса Неделько (Луи Лепле). Проходных ролей в спектакле просто нет.

Вадим Данцигер привнес в облик и поведение каждого из «призраков» нотку уличной клоунады, и здесь надо сказать «браво» художнику по костюмам Андрею Климову.

Вообще, достаточно сложную во всех смыслах идею показа потустороннего мира на сцене режиссер решил оригинально – с помощью зеркальных стекол и довольно аскетичной в целом сценографии. Никаких обильных аксессуаров, богатых декораций, интерактивных экранов. А вот черно-красная гамма сцены, зеркальные стекла, в которых и обстановка гримерки Пиаф отражается, и стоящие по ту сторону призраки видны, – это и оригинально, и функционально, и на все сто работает на спектакль.

И пугало умеет дружить

«Аистенок и Пугало» – пожалуй, лучший в минувшем сезоне спектакль театра кукол. Это история о дружбе пугала Страшко и аистенка Айко и о том, как они противостояли многим опасностям.

Главный режиссер театра кукол Виктор Бусаренко не зря доверил постановку Вадиму Перфилову. Этот актер считается мастером малых жанров – так он говорит о себе с легкой иронией. На самом же деле поставленные им на малой сцене спектакли («Вышли зайчики гулять», «Прыг-прыг и скок-скок», «Сказка о глупом мышонке» и многие другие) получили прекрасные отзывы и стали любимы и юными, и взрослыми зрителями.

Достойно справился Вадим Перфилов и с новой задачей – поставить сказку с глубоким философским подтекстом. В своем спектакле он объединил живой план и кукол и дал возможность актерам театра проявить все свои таланты.

Режиссер придумал тонкий и очень верный ход: на костюме Страшко, там, где у людей сердце, висит маленький колокольчик. Когда пугало испытывает сильные чувства, колокольчик поет-заливается, подчеркивая, как важно то, что в данный момент происходит на сцене.

Актеров в спектакле занято немного, в нем всего-то четыре главных героя: Страшко, Айко, Лиса да Ива. Со всеми ролями актеры Алексей Авдеев (Страшко, в очередь с Алексеем этого же персонажа играет Роман Легкодухов), Виктория Яскина (Айко, Ива), Анастасия Капшук (Лиса, Воробьи) справляются очень точно, очень искренне. Айко, такой беззащитный, помогая своему другу, постепенно становится все храбрее. Страшко, чья голова набита соломой и потому умом не блещет, начинает понимать в жизни гораздо больше, когда на его плечи ложится ответственность за аистенка. Очень хороша Лиса, для которой Анастасия Капшук не пожалела комедийных красок.

Лиричности, ощущения некой камерности придает спектаклю и оформление сцены – художник театра Людмила Тимофеева приняла решение не использовать ярких, скажем так, развеселых тонов, все очень пастельное, теплое…