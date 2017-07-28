Корабли впечатлят нас размерами

Перспективы заходов крупнотоннажных судов в порт Владивосток становятся все более реальными. В будущем году у пассажирских причалов № 1 и 2 морского порта проведут дноуглубительные работы, и тогда наш город сможет принимать самые крупные лайнеры, курсирующие в регионе Северо-Восточной Азии (СВА), сообщает краевая пресс-служба.

Базирующиеся в СВА круизные компании имеют флот уже четвертого поколения круизных судов типа Ovation или Quantum. Максимальная длина самого крупного из них составляет 348 метров, пассажировместимость – почти пять тысяч человек.

Как отмечают во Владивостокском морском терминале, интерес к обеспечению захода таких судов в наш порт есть, причем не только с российской стороны. Круизные компании (например Royal Caribbean International и Norwegian Cruise Line) обозначили свой интерес к Владивостоку как к новому круизному направлению и выразили готовность включить его в свои маршруты в 2018 году и начать продажи круизов с заходом сюда.

В настоящее время морской порт Владивосток способен принимать пассажирские суда до 350 метров в длину, однако с максимальной осадкой до 8,5–8,6 метра. По этой характеристике все вышеперечисленные суда пока не могут зайти в Приморье. Чтобы обеспечить прием крупнотоннажных судов, необходимо увеличить глубину у причалов № 1 и № 2 и провести мероприятия по развитию портовой инфраструктуры. Росморпорт уже согласовал проект дноуглубительных работ, строительство будет осуществлено в первой половине 2018 года.