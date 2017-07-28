Китайцев тянет налево. За женьшенем

Нарушителей-иностранцев задержали инспектора «Земли леопарда» и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе совместного рейда. Незваными гостями особо охраняемой природной территории оказались двое граждан Китая. По предварительным данным, они пришли в лес за женьшенем.

Иностранные нарушители пробрались в заповедник Кедровая Падь, и это случилось впервые, уточняет пресс-служба «Земли леопарда». Обычно браконьеры из КНР встречаются лишь на окраинной территории национального парка, у российско-китайской границы, где их сразу перехватывают. Однако в данном случае китайцы оказались в самом сердце «Земли леопарда», предположительно приехав сюда из Уссурийска: их деловая виза допускала пребывание только в этом городе.

Не имея пропуска на территорию заповедника, они тем не менее попытались зайти вглубь тайги. При задержании нарушители не оказали сопротивления. В их рюкзаках инспектора обнаружили приспособления для сбора дикоросов, что не удивило сотрудников нацпарка и пограничников: именно на вторую половину лета приходится пик незаконного сбора женьшеня.

После задержания браконьеры были доставлены в село Барабаш, где инспектора «Земли леопарда» составили на них административные протоколы. Затем проверку в отношении нарушителей начали пограничники, и по ее результатам этим гражданам Китая могут запретить въезд в Россию на длительный срок.