Идемте в сад на променад

Набережные Владивостока манят романтикой неспешных прогулок

Неожиданно расщедрился в минувшие выходные август на тепло и солнце – в самом начале месяц вовсе не был так любезен, осыпая Владивосток дождями и затягивая небо серостью. Ну а нынче вдруг сжалился. И высыпали горожане из домов на улицы!

В эти чудесные вечера на набережной Спортивной гавани наблюдался самый настоящий променад в классическом стиле: гуляли и стар и млад, и вид общей безмятежности вызывал улыбку.

Вышли на улицу и те, кто развлекает фланирующую публику. От центрального фонтана до детской площадки ближе к спорткомплексу «Олимпиец» владивостокцев и гостей города радовали и мастера файер-шоу, и фокусники, и уличные музыканты, и художники, что за пять минут изобразят вас на шарже в таком виде, что мама родная не узнает.

До глубокой ночи, когда с моря начал дуть уже не по-летнему прохладный ветерок, не расходился с набережной народ. Пока есть возможность насладиться теплом и радостью, надо ею пользоваться! Тем более что на этой неделе синоптики опять предсказывают нам мокрые катаклизмы…