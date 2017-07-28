Хотим говорить по-русски!

Ливан, Зимбабве, Конго – такова нынче география слушателей, которые начнут изучать русский язык в ДВФУ в новом учебном году в центре русского языка и культуры (ЦРЯК). Всего иностранных студентов здесь набрали более 700, в том числе из Японии, Южной Кореи и других стран АТР, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Вообще, в мире растет интерес молодежи из разных стран к изучению русского языка. В этом году только на подготовительное отделение ДВФУ поступило более 400 человек, из них 200 – по квоте министерства образования и науки. Еще около 300 слушателей будут обучаться на языковых курсах продолжительностью от месяца до года. На подготовительном отделении студенты углубленно изучают лексику по экономическому, инженерно-техническому, медико-биологическому или гуманитарному профилю.

Традиционно большинство слушателей ЦРЯК представляют Китай. В 2015 и 2016 годах значительно выросло количество студентов из стран Латинской Америки (Колумбия, Бразилия, Боливия, Мексика, Эквадор, Перу), появились представители Ближнего Востока (Сирия, Египет, Йемен, Иран) и Африки (Танзания, Свазиленд, Эфиопия, Намибия).