ЛДПР: Мы ждем перемен!

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) недавно провел исследование: хотят ли жители России изменить свою жизнь? Выяснилось, что большинство граждан хотят перемен.

Хватит терпеть застой!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что результаты исследования ВЦИОМ – это обнадеживающие данные: «Хорошо, что наш народ здоровый, сильный, смелый. Намного хуже, когда люди ведут себя как стадо: ничего им не надо, со всем они согласны, молчат, чего-то боятся. Наш народ, как показал опрос, хочет перемен, и перемен только к лучшему – чтобы была более жесткая борьба с коррупцией, чтобы не было угрозы терактов. Чтобы наконец людям не мешали работать. Чтобы не росли цены, чтобы люди могли быстро получать новое жилье и не ждать этого десятки лет, чтобы медицина и образование стали доступными для всех. Чтобы люди не боялись, что не смогут купить дорогие лекарства или сделать дорогостоящую операцию».

Желание перемен можно только приветствовать, отмечает Владимир Жириновский, поскольку это говорит о позитивной эволюции общества: «Может быть, у нас появится новый талантливый поэт, который прославит Россию. Спортсмены у нас есть хорошие, эстрадные исполнители есть хорошие, а вот поэта пока нет. Мы нуждаемся в том, чтобы современный поэт создал портрет нашей эпохи для потомков. Или чтобы появился новый композитор, который смог бы написать музыкальное произведение XXI века, которое станет частью новейшей истории страны, и страна будет им гордиться. Люди ждут именно этого, им хочется чувствовать, что Россия – их родная страна и она хорошая для всех, а не для избранных, не только для очень богатых людей или чиновников высокого ранга».

Лидер ЛДПР уверен, что желание перемен, которое возникло у людей совершенно разных социальных слоев, говорит о том, что граждане хотят быть свободнее, хотят сами строить свое будущее: «И власть это услышит, – считает Владимир Жириновский. – Я уверен, она готова к этому».

Хватит терпеть бедность!

Возможно, США при помощи санкций добьются того, что вместо дешевого российского газа Европе придется покупать дорогой американский. Но для России это скорее благо. Лидер ЛДПР напомнил, что сейчас мы весь газ продаем за границу, хотя далеко не все граждане самой России получили доступ к голубому топливу: «Казахстан уже в 1950-е годы был практически полностью газифицирован, газ давно в каждом доме на Украине, только Россия, которая кормила весь Советский Союз, как была, так и остается не обеспеченной газом. Поэтому ничего критического в том, что мы будем меньше газа поставлять в Европу, нет – больше газа своим дадим».

Выпадающие доходы, как рекомендуют экономисты, можно компенсировать за счет введения жесткой госмонополии на алкоголь, табак и сахар. Да и в целом российская экономика вполне способна слезть с «углеводородной иглы» и перейти к торговле продуктами производства, а не сырьем. Это касается не только нефти и газа, но и леса: «Мы на экспорт гоним бревна, кругляк, – приводит пример Владимир Жириновский. – А что мешает делать мебель и продавать ее?»

Что же касается нeфтепродуктов, то их добычу и обработку могут осуществлять не только корпорации-гиганты, но и малый бизнес. Специалисты объясняют: есть ведь не только крупные месторождения, но и полупустые, брошенные. Так почему бы не разрешить их осваивать малому бизнесу? Они же все равно никем не осваиваются. А добыть там нефть еще можно, просто не так много. Но это все равно доход, и частники будут заниматься переработкой нефти, строить нефтеперерабатывающие заводы и делать мазут, керосин, бензин, сырье для удобрений. И такая готовая продукция будет приносить еще больше прибыли.

Деньги на строительство подобных мини-заводов можно выделить, например, из валютных запасов, которых в России сейчас более $ 500 млрд. Но кто мешает стране зарабатывать таким образом? Те, кто принимает неверные решения. «Деньги должны быть в работе, а их превращают в облигации. Наши золотовалютные запасы просто хранятся за границей», – поясняет Владимир Жириновский.

Эксперты полагают: если не только допустить предпринимателей к углеводородам, но и в целом позволить малому бизнесу развиваться, например, освободить от всех налогов на два года тех, кто только открыл дело, это станет решением и экономических, и социальных проблем.

Что же касается золотовалютных запасов, то прорывной мерой для российской экономики могли бы стать условия для возвращения их в страну, как и всех прочих «беглых денег», советуют экономисты. Это стало бы возможным в случае запрещения свободного вывода валюты и, главное, восстановления института банковской тайны, то есть создания в России банков с жесткой тайной банковских вкладов. «Тогда человеку будет спокойно от того, что деньги остались здесь, на родине, и для страны не будет потери капитала, эти деньги будут на Россию работать», – рассуждает Владимир Жириновский.

Хватит унижать русских!

Русские – самый пострадавший в XX и XXI веках народ. Русские подвергались геноциду в годы Первой мировой войны. Затем были большевистский переворот и Гражданская война, убившая 12 миллионов русских. Затем – голод и репрессии, сгубившие цвет русского общества. В Великой Отечественной войне погибло 29 миллионов советских граждан, большинство из которых – русские. В конце 1980-х, в 1990-е, когда СССР затрещал по швам, русские оказались самым большим разделенным народом. 40 миллионов русских остались без родины.

Вспомним также, что в Уголовном кодексе РФ существует позорная и несправедливая 282-я статья, наказывающая за слова и мысли. По ней к реальным тюремным срокам за неосторожное слово в Интернете, за плакат на митинге, за фото в социальных сетях приговорены сотни граждан. Количество приговоров по 282-й статье растет из года в год. Если в 2011 году их было только 137, то в 2014-м – уже 307, а в 2016-м – 661.

Людей судят по абсурдным обвинениям: за репост фотографии с митинга, на которой изображен плакат с цитатой Александра III «Россия для русских и по-русски», за критику в социальных сетях полицейских, за рассуждения об истории Сирии, за карикатуру на Александра Пушкина, в которой он представлен иностранцем, и т.д. В абсолютном большинстве все обвиняемые по этой статье – русские по национальности. Состав 282-й статьи пытаются «пришить» русским даже в случае каких-то бытовых конфликтов, навязывая националистический подтекст.

Наличие такой нормы закона носит явно дискриминационный, антирусский характер и свидетельствует о том, что людей наказывают всего лишь за выражение своего мнения.

В западных странах тоже существуют «экстремистские» статьи, но они применяются значительно реже. По сути, речь идет о единичных случаях, потому что судьи всегда соизмеряют наказание и степень опасности деяния. В России же любое неосторожное слово в присутствии более чем одного человека трактуют как публичное разжигание ненависти. Причем объектом этой ненависти может стать абсолютно любая группа. Критика власти за коррупцию может быть трактована как разжигание социальной ненависти к группе «чиновники», критика полиции – разжигание ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов», какие-то замечания по поводу религии или любой национальности – разжигание ненависти к ее представителям. Владимир Жириновский подчеркивает: «Никак иначе, кроме как ударом по свободе слова, это назвать нельзя».

Помочь каждому!

Сегодня далеко не все в России довольны своей жизнью. Низкие зарплаты или безработица, жилищные проблемы, незащищенность, коррумпированность чиновников, безнаказанность преступников, чувство исторической несправедливости – все это вызывает закономерное негодование граждан. Люди хотят для себя лучшей доли, и очень многое пора поменять.

Давайте вспомним и перечислим примеры эффективной социальной политики. Прежде всего это помощь тем, кто слабее. Например, матерям-одиночкам, государственное пособие которым сегодня составляет просто нищенскую сумму. Разве у государства нет возможности его увеличить? Или взять другую острую проблему – когда участники долевого строительства жилья годами ждут свои квартиры. Государство вполне способно обязать банки контролировать деньги дольщиков и оплачивать застройщикам только выполненные работы. А ограничения на выезд за рубеж из-за любых долгов – это вообще античеловечная мера, и ей не место там, где речь идет о справедливой социальной политике. То же самое касается коллекторской деятельности: почему плодятся коллекторы, когда существует законная государственная структура, имеющая право взыскивать долги, – служба судебных приставов?

Все торговые сети должны быть национализированы. Сегодня производителей не пускают на торговые места, требуют плату за вход на рынок, завышая цены в два-три раза. Ситуацию удалось бы существенно изменить, если бы государство заблокировало все мошеннические схемы в торговле.

И не только в торговле. Владимир Жириновский отмечает: «На Западе власть не дает чиновникам материальных преимуществ, наоборот, люди вне власти чаще становятся богаче. А в России власть дает много привилегий: квартиры, дачи, машины, учебу в престижных вузах, доступ к элитной медицине. Вот за власть и цепляются. Это явно порочная система».

Граждане России желают перемен к лучшему.