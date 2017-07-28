В поддержку патриархального стиля

– Это гелиостис подсолнечниковидный – многолетнее травянистое растение из семейства астровых, – решила восстановить справедливость по отношению к заслуженной цветочной культуре дачница Галина Никифорова и познакомить с ним. – Он формирует куст до 1 м высотой. Листья редкие, из-за чего куст кажется полупрозрачным. Цветы на высоких стеблях подходят для срезки и использования в букетных композициях. А стебли хоть и травянистые, но достаточно устойчивы к ветру и не требуют подвязки. Цвет листьев и побегов варьируется от светло-зеленого до насыщенного темного оттенка. Встречаются пестролистные сорта с белыми прожилками.
Гелиопсис действительно похож на подсолнечник. Он органично вписывается в демократичный природный стиль, придавая ему патриархальные черты. Но тут же, на участке Галины Никифоровой, мы увидели другой гелиопсис – с пестрыми листьями, придающими кусту необыкновенную нарядность. Растение смотрится по-современному, и ни патриархальным, ни деревенским его уже не назовешь. Гелиопсис пестролистный набирает все большую популярность. Существует несколько его разновидностей:
Summer Green – куст высотой 70–90 см, ярко-желтые цветы с оранжевой сердцевиной;
SummerPink – в окраске листьев присутствуют розовые тона, а желтые лепестки обрамляют пышную оранжевую сердцевину;
Sunburst – кусты среднерослые с крупными корзинками, листья зеленые с белыми полосками.