В поддержку патриархального стиля

Вот ведь парадокс: при самом широком распространении этих цветов мало кто знает, как они правильно называются. Считаются они бабушкиными, потому что издавна присутствуют практически во всех палисадниках, на дачных участках, буйно разрастаются около заборов. Собственно, такая участь постигла многие цветочные культуры, которые давно разводятся и распространяются.

– Это гелиостис подсолнечниковидный – многолетнее травянистое растение из семейства астровых, – решила восстановить справедливость по отношению к заслуженной цветочной культуре дачница Галина Никифорова и познакомить с ним. – Он формирует куст до 1 м высотой. Листья редкие, из-за чего куст кажется полупрозрачным. Цветы на высоких стеблях подходят для срезки и использования в букетных композициях. А стебли хоть и травянистые, но достаточно устойчивы к ветру и не требуют подвязки. Цвет листьев и побегов варьируется от светло-зеленого до насыщенного темного оттенка. Встречаются пестролистные сорта с белыми прожилками.

Гелиопсис действительно похож на подсолнечник. Он органично вписывается в демократичный природный стиль, придавая ему патриархальные черты. Но тут же, на участке Галины Никифоровой, мы увидели другой гелиопсис – с пестрыми листьями, придающими кусту необыкновенную нарядность. Растение смотрится по-современному, и ни патриархальным, ни деревенским его уже не назовешь. Гелиопсис пестролистный набирает все большую популярность. Существует несколько его разновидностей:

Summer Green – куст высотой 70–90 см, ярко-желтые цветы с оранжевой сердцевиной;

SummerPink – в окраске листьев присутствуют розовые тона, а желтые лепестки обрамляют пышную оранжевую сердцевину;

Sunburst – кусты среднерослые с крупными корзинками, листья зеленые с белыми полосками.