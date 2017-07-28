Сделайте ставку на Посьет и Де-Фриз

Наши дачники чуть не плачут: фитофтороз не щадит посадки томатов и картофеля, портит их качество. Еще вчера аккуратные красивые грядки потеряли свой вид, стали неряшливыми.

В этом году это самое вредоносное грибное заболевание томатов и картофеля хоть и началось позже, чем в прошлом, но уже успело понаделать бед.

– Как правило, фитофтороз первоначально появляется на листьях картофеля, а затем переходит на томаты, где обнаруживается через 10–15 дней, – рассказали нам ученые Приморской овощной опытной станции в Суражевке в ходе недавно прошедшего здесь дня поля. – Развитию заболевания способствуют избыточная влажность воздуха, обильные росы, туманы, резкие колебания дневных и ночных температур, загущенная посадка растений, засоренность посадок сорняками, а также размещение томатов вблизи картофеля. Инфекция передается с послеуборочными растительными остатками томатов и картофеля, а также переходит на томаты с посадок картофеля текущего года.

Различные сорта томатов по-разному относятся к возбудителю фитофтороза. Выбирайте относительно устойчивые к этому заболеванию, которые поражаются значительно позже, чем другие, или даже не имеют признаков поражения (Одиссей, Новато, Талалихин 186, Карлик 1185, Дубок, Новичок и т.д.). Наибольшая полевая устойчивость к фитофторозу плодов отмечена в условиях юга Приморья у суражевских сортов Посьет и Де-Фриз.

Перед уборкой картофеля ученые посоветовали за одну-две недели скосить ботву и удалить с участка. Нельзя укрывать выкопанный картофель ботвой, так как это ведет к заражению клубней.

Против фитофтороза томатов эффективна обработка растений чесноком с марганцовокислым калием (1,5 стакана чеснока и 1,5 г марганцовокислого калия на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят через 2 недели после высадки рассады, последующие повторяют через 10 дней. Для повышения устойчивости растений к заболеванию их поливают раствором из 40 капель йода и 30 г хлористого калия на 10 л воды, 0,5 л на 1 растение.

После уборки урожая необходимо собрать и уничтожить больные плоды и растительные остатки, а также тщательно перекопать почву. Планируя посадки на следующий год, сделайте это с учетом соблюдения пространственной изоляции между посадками картофеля и томатов. Не сажайте томаты по томатам и картофелю, высаживайте лук и чеснок между рядами помидоров.