Осенний горох для внучки

Горох Таня любит. Но в пору его созревания этим летом уехала в гости, поэтому даже попробовать не успела. Вот бабушка и решила исправить ситуацию – посеяла горох второй раз. Когда мы на днях побывали на даче этой семьи в пригороде Владивостока (садоводческое товарищество «Орбита»), горох уже взошел и начал подрастать.

– А успеет созреть до холодов? – поинтересовались мы у Ольги Емельяновны Караульных – хозяйки дачи.

– Осень у нас обычно долгая и теплая, поэтому, думаю, Танюшка наша еще отведает свое любимое лакомство.

Опытная дачница считает, что в наших условиях даже в начале сентября еще можно заниматься посадкой и посевом многих культур. По ее совету, на освободившихся уже к этому времени участках можно посеять понемногу укропа, петрушки, лука на перо. До наступления устойчивых холодов эти культуры вполне успеют порадовать молодой витаминной зеленью к столу. А если прикрыть их пленкой или нетканым материалом, то процесс ускорится.

– Смотрю, на грядках у вас уже кое-где сидераты зеленеют. После картофеля посеяли?

– Да, убрали раннюю картошку и посеяли горчицу, которая и зелень хорошую дает, и обеззараживает почву. Но самая главная работа сейчас для Ольги Емельяновны – это переработка урожая. Созрели хорошие помидоры, и не так-то просто весь урожай собрать без потерь, приготовить из него продукцию, которая будет востребована к столу. В семье Караульных очень любят томатные соки, поэтому на их приготовление пойдет большая часть выращенных помидоров. Ольга Емельяновна готовит его с помощью соковыжималки. Получившуюся массу кипятит примерно 15 минут и сразу же разливает в банки и закатывает. Сок зимой уходит на ура.

– А баклажаны как используете?

– Любимый рецепт такой: порезать баклажаны пластами, обжарить, сложить в банки небольшого размера и залить перетертыми помидорами с перцем и чесноком (аджикой). Хранить закуску в холодильнике.

Совет

При консервировании кроме привычных ингредиентов можно добавить в банку, например, цветок эхинацеи или календулы – красиво и полезно. В овощное ассорти можно добавлять и ягоды. Принцип отбора подходящих для этого такой: чем кислее, тем вкуснее. Поэтому вполне подойдут домашний виноград, крыжовник, брусника, даже калина.