Ни дня без зеленого кубика сельдерея

Если вы еще не заморозили сок сельдерея, то можете считать, что нынешнее лето пропало зря. В этом уверена жительница пригорода Владивостока Генриетта Латушкина. Она напомнила, что сельдерей является не только ценным продуктом питания, но и удивительным лечебным средством.

Полезные свойства популярного огородного растения заставляют относиться к нему по-особому. Он замедляет старение, помогает пищеварению, успокаивает нервную систему, благотворно воздействует на сердце. Сельдерей рекомендуется регулярно употреблять при заболеваниях почек, ревматизме, подагре.

– Не в моих правилах скрывать свой почтенный возраст, – говорит Генриетта Николаевна. – И я хочу привлечь внимание моих ровесников к этой огородной культуре. Сельдерей рекомендуется для включения в меню людей в возрасте, потому что улучшает водно-солевой обмен, обладает успокаивающим действием. В корне и стебле растения содержится эфирное масло, которое стимулирует секрецию желудочного сока. Растение улучшает аппетит и пищеварение, способствует бесперебойной работе всего организма. Благодаря содержанию в нем витамина С сельдерей восстанавливает кровообращение, приводит в норму артериальное давление. Кроме того, этот продукт способствует релаксации гладкой мускулатуры стенок кровеносных сосудов и поэтому эффективен при гипертонии. Но это еще не все аргументы в пользу вот такого зеленого кубика. Сельдерей повышает уровень гемоглобина в крови и обладает способностью снимать отеки. Он содержит железо, магний, кальций, улучшают иммунитет организма.

Хозяйка подсказала, как удобнее всего сделать заготовки на зиму:

– Я и все мои знакомые готовим сок из сельдерея, разливаем его вот по таким контейнерам и замораживаем. Достаточно каждый день доставать по одному такому зеленому кубику из морозилки и добавлять сок сельдерея в одно из своих блюд. Очень полезно!

Остается взять несколько пучков черешкового растения, пропустить через соковыжималку и заморозить столько, чтобы на всю зиму хватило.