Я приглашаю вас на танец, вас и только вас…

Очередной «Летний вечер в парке» приглашает горожан почтенных лет и всех желающих сегодня, 23 августа, в парк Победы (проспект 100 лет Владивостоку, 103, краевой Дом молодежи). Начало в 18 часов, уточняет пресс-служба администрации города.

Для гостей мероприятия подготовлена насыщенная творческая программа. Как сообщили в социально ориентированной автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Родные люди», являющейся организатором проекта «Летние вечера в парке», участников ждут конкурсы самодеятельности, мастер-классы по танцам и вокалу, викторины по песням прошлых лет, настольные игры. Также все желающие могут провести время на танцплощадке или спеть в караоке.

Напомним, что «Летние вечера в парке» проходят каждую среду вплоть до начала осени (следующие пройдут 23 и 30 августа и 6 сентября). Вход на мероприятия свободный.