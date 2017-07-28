Во всех телевизорах страны!

Владивосток становится все более востребованной у киношников съемочной площадкой

Очередная московская киногруппа приехала в столицу Приморья, чтобы снять здесь ключевые эпизоды новой полнометражной киноленты. Съемки телевизионного художественного фильма «На край света» для канала ТНТ прошли в городе при поддержке краевой кинокомиссии с 17 по 20 августа, сообщает primorsky.ru.

За производство фильма взялась кинокомпания Good Story Media – создатель сериалов «Физрук», «Реальные пацаны», «Ольга», «Сладкая жизнь». Режиссер-постановщик – Илья Аксенов, в главных ролях – Борис Дергачев, Никита Ефремов, Никита Павленко, Дарья Руденок. Участие в съемках приняли также актеры местных театров, а многие горожане были задействованы в массовке.

– Сценарий картины изначально был написан под Владивосток, – рассказали в кинокомиссии. – По сюжету фильма главный герой – нерешительный молодой человек, который ни одно дело не доводит до конца, пытается сделать предложение своей девушке. Но и эта задача оказывается ему не по силам. Девушка сбегает от него на край света – во Владивосток, а следом отправляется и он, чтобы вернуть ее.

Съемки проходили в самых узнаваемых местах нашего города: в аэропорту, на набережной Спортивной гавани, на территории яхт-клуба «Семь футов», вблизи Токаревского маяка, а также в укромных городских уголках – в двориках Эгершельда.

В 2017 году российский Фонд кино поддержал три проекта, съемки которых будут осуществляться во Владивостоке. Один из них – комедия «Энский Робинзон» компании «2Д Целлулоид» (в главных ролях – Александр Паль и Михаил Ефремов). Съемки начнутся уже в августе. В сентябре будет запущена комедия «Русские» продюсеров Георгия Шабанова и Резо Гигинеишвили. На февраль 2018-го запланированы съемки спортивной драмы «Один вдох» кинокомпании «Общественное мнение» (режиссер – Елена Хазанова, в главных ролях – Виктория Исакова и Евгений Миронов).

Отметим, что создатели фильма «На районе», снятого осенью 2016 года во Владивостоке (в главной роли – Данила Козловский), недавно впервые в истории России получили рибейт – субсидию на возмещение затрат организациям кинематографии. По ней до 15 % затрат съемочных групп на кинопроизводство на территории края компенсируется из регионального бюджета.

А 14 сентября во всех кинотеатрах страны состоится премьера приключенческой комедии «Напарник», съемки которой проходили во Владивостоке два года назад. В этом фильме тоже будут показаны самые знаковые и живописные места Владивостока и края. Жители и гости столицы Приморья смогут узнать на кадрах знаменитые Золотой и Русский мосты, сопку Орлиное Гнездо, бухту Патрокл, остров Русский. По словам режиссера-постановщика и продюсера фильма Александра Андрющенко, вся съемочная группа влюбилась во Владивосток – здесь очень приятная энергетика.

Кроме того, сейчас в Приморье идет подготовка к съемкам еще нескольких проектов. Например, в сентябре на островах залива Петра Великого будет работать международная съемочная группа масштабного документального проекта «Фатеич и море». Идет поиск локаций для двух азиатских проектов, съемки которых запланированы на 2018 год.

Напомним, что организацией съемочного процесса на территории края занимается первая государственная кинокомиссия, созданная в России. Ее специалисты помогают кинокомпаниям получить съемочное оборудование на льготных условиях. Кинокомиссия реализует партнерскую программу, участники которой – гостиницы, транспортные и кейтеринговые компании – предоставляют съемочным группам скидки до 50 % на свои услуги.

P.S. А полюбоваться на кинозвезд российского и мирового уровня, которых тоже восхищает Владивосток, вы можете на стр. 27.