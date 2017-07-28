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Городская среда

Хор Турецкого устроит нам народное караоке. А индийцы споют, как в кино

В рамках культурной программы грядущего третьего Восточного экономического форума на центральной площади Владивостока пройдет серия концертов.

В среду, 6 сентября, перед жителями и гостями приморской столицы выступит группа «О чем поют мужчины», сообщает primorsky.ru со ссылкой на Приморскую краевую филармонию. Этот популярный коллектив представляют лучшие вокалисты Владивостока: Александр Пстыга, Дмитрий Сабитов, Павел Хименков и Дмитрий Горовой. Они исполнят песни советской и российской эстрады.

Затем в 18.00 на сцену выйдет хор Турецкого с проектом «Народное караоке». Это уникальный формат, на котором вместе с солистами хора зрители споют любимые песни.

Концертная программа второго форума дня тоже состоит из двух частей. Вначале публику разогреет владивостокская группа COIN, исполняющая кавер-версии популярных зарубежных композиций. Фронтмен группы – финалист конкурса «Новая звезда» Александр Пстыга.

Затем состоится концерт индийской группы Indian Ocean, играющей в стиле фьюжн. Это выступление станет стартом больших российских гастролей группы, организованных в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Индией и Россией.

В пятницу, 8 сентября, на центральной площади Владивостока будет играть Тихоокеанский симфонический оркестр – ведущий музыкальный коллектив Приморского края с 82-летней историей.

Посмотреть выступления известных артистов приглашаются все жители и гости города – вход на концертную площадку свободный.

Кроме того, на все дни проведения третьего Восточного экономического форума подготовлен репертуар Приморской сцены Мариинского театра, в том числе концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и балет «Спящая красавица».

Справка «В»

Ансамбль Indian Ocean существует уже 27 лет. Музыканты работают на стыке современного рока, индийской классики, джаза и фольклора, а также пишут песни для популярных болливудских фильмов.

 

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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