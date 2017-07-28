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С огромной мечтой о большом футболе

Городской турнир дворовых команд зажигает мальчишек спортивным огнем
С огромной мечтой о большом футболе

До хрипоты кричали болельщики на трибунах, игроки на поле выкладывались на все сто, голкиперы бросались на мяч аки тигры, азартно болели «за наших» вездесущие мальчишки за пределами стадиона, забравшиеся на деревья, а фотокоры и телеоператоры выстроились вдоль поля, отчаянно желая запечатлеть самый красивый игровой момент. Нет, это не была игра клубов высшей лиги. Во Владивостоке начался турнир по футболу среди любительских команд.

Турнир организован МКУ «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ) и управлением развития физической культуры и массового спорта администрации города уже в пятый раз. С самого начала, в 2013 году, стало ясно: состязания по дворовому футболу незамеченными во Владивостоке не останутся. И вот простая статистика: если первый турнир собрал всего восемь команд, то в 2016-м участвовали уже 27, а в этом году – 31 команда!

– Дворовый футбол – это очень важно, – уверена Ирина Самойленко, заместитель директора МРЦ. – Ведь он не только отвлекает мальчишек от соблазнов улицы, но и учит необходимости вести здоровый образ жизни, много тренироваться, формирует в ребятах командный дух. После соревнований школьники, видя, как играют их друзья, тоже загораются этим спортивным огнем.

Открытие V турнира проходило на стадионе муниципальной школы № 61. Здесь в течение недели пройдут соревнования 18 команд старшей группы, а в младшей группе чемпионский титул будут оспаривать 13 команд на поле школы № 59 (ул. Терешковой, 25).

– Играю в футбол с семи лет. Мне очень нравится этот вид спорта – он командный, но в нем можно проявить себя, он воспитывает умение дружить и волю к победе, а уж какой адреналин на поле! – признался 11-классник школы № 2 Егор Приймак. – В прошлом году наша команда заняла третье место, в этом нацелены только на победу, ведь в 2015-м мы уже побеждали. Чтобы снова стать чемпионами, готовились три месяца, фактически все лето провели на поле, старательно держали себя в форме…

Показательно, что в этом году турнир вышел за пределы Владивостока. Самыми юными его участниками стали ребята из села Николаевка Партизанского района – команда «Авиаторы».

– О турнире нам рассказала бабушка, она живет во Владивостоке. Мой сын Илья загорелся. Команду собирать не пришлось – он с друзьями играет в футбол в спортивном зале военного гарнизона, – рассказала мама капитана «Авиаторов» Виктория Ильиных. – Подали заявку, ее приняли, мальчишки счастливы. И хотя ехать в одну сторону более трех часов, расстояние их не пугает. А автобус детям оплатили родители.

– Я впервые участвую в соревнованиях, но футболом увлекаюсь давно. Вообще, спорт – это часть моей жизни уже много лет, я профессионально занимаюсь кик-боксингом и даже тренирую малышей в секции, а футбол – это увлечение, это для души, мне нравится его командный дух, его азарт, – поделился 17-летний Константин Ржавин, ученик школы № 52. – Наша команда нацелена только на первое место, ну от силы на второе!

Почетный первый удар по мячу на старте турнира сделал главный гость соревнований (мальчишки с него глаз не сводили) – защитник «Луча» Евгений Смирнов.

Затем он с интересом наблюдал за вышедшими на поле командами, отмечая, как отчаянно сражаются юные футболисты.

– Я сам начинал вот в таких же дворовых командах, поэтому считаю проведение этого турнира чрезвычайно важным, – сказал Евгений. – Такие соревнования важны, они поощряют страсть и желание играть в футбол. И я уверен, что, если ребята будут стараться, не предадут свою мечту, они смогут стать профессионалами. Всем удачи, желаю побед, никогда не сдавайтесь!

С календарем турнира можно ознакомиться на сайте МРЦ. Финальные игры, а также церемония награждения победителей пройдут 25 августа на стадионе школы № 61. Героев ждут кубки, а также сладкие призы. 

    

Автор : Михаил НЕЩЕДРИН

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