Наша ПВО нас убережет

Пока КНДР и США бряцают оружием

Стоит ли жителям Приморья опасаться «корейского рикошета»?

«Эскалация напряженности» – этот идеологический штамп советской журналистики сегодня снова в ходу. Точек напряженности хватает на всей планете, но нас, дальневосточников, разумеется, больше всего беспокоит затянувшийся конфликт на соседнем Корейском полуострове.

На минувшей неделе лидер КНДР Ким Чен Ын приказал своим военным приготовиться к нанесению в любой момент ракетного удара по территориям США. По информации северокорейских СМИ, на совещании с командованием Корейской народно-освободительной армии в штабе стратегических ракетных войск рассматривались планы атаки на воздушную и военно-морскую базы США на острове Гуам в Тихом океане.

В Америке к этому заявлению отнеслись очень даже серьезно. Ведь в случае такого нападения на Корейском полуострове начнется полномасштабная война, которая затронет не только северян и южан, но и другие страны региона: Китай, Россию, Японию, США. В нашей стране ближе всего к разгорающемуся очагу конфликта расположены Хасанский район и Владивосток.

Однако шанс на мирное урегулирование ситуации еще остается. Как передает информагентство «Рейтерс», глава КНДР сделал заявление: «США должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение».

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что Америка готова к превентивному удару. И этот удар будет страшным для Северной Кореи.

С просьбой прокомментировать возможность начала полномасштабной войны «В» обратился к заведующему лабораторией ситуационного анализа Центра азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерию Мишину.

Кто нанесет первый удар?

– Валерий Юрьевич, насколько реальна угроза начала вооруженного противостояния между США и КНДР?

– Угроза исходит с обеих сторон. И от Америки даже в большей степени. С чем это связано? С внутриполитической обстановкой вокруг президента США Дональда Трампа. У него нет поддержки в конгрессе и сенате, он теряет поддержку среди населения. В подобных ситуациях почти каждый американский президент развязывал собственную «победоносную» войну, дабы переключить внимание общества со своей персоны. А у Трампа наблюдаются еще и проблемы с морально-психологической устойчивостью. Люди не знают, каких действий от него ожидать. И он вполне может отдать приказ о превентивном ударе по КНДР.

На мой взгляд, Ким Чен Ын в этом отношении более устойчив и стабилен. Его заявления об атаке по базам на Гуаме не более чем риторика. Вряд ли он отдаст приказ о запуске межконтинентальных баллистических ракет «Хвансон-14», которые могут долететь до американской территории. Ведь это приведет к полноценной войне, которая может полностью разрушить режим. И лидер КНДР это прекрасно понимает.

– А что можно сказать о реакции союзников США – Японии и Республики Корея?

– В Токио и Сеуле обомлели от заявлений из Вашингтона. Ведь с руководством этих стран никто не советовался. Долетят ли те ракеты с ядерными боеголовками до Гуама, Аляски или Калифорнии, еще большой вопрос. А вот до Японии и Южной Кореи очень даже долетят. А вдруг северокорейские ракетчики в военной запарке ошибутся в расчетах с наведением ракет или они сами собьются с курса? Да и обычного вооружения, с помощью которого можно обрушиться на соседей, у северян хватает.

Поэтому в Токио и Сеуле требуют от Вашингтона внятных заявлений и поступков, которые не связаны с началом боевых действий.

Если же президент Трамп все-таки решится на настоящую войну, хаос охватит весь азиатский регион, а не только Корейский полуостров. Среди населения начнется паника. И она может быть страшнее самих боевых действий. Уже сейчас в Сеуле и в приграничных с 38-й параллелью районах распространяют листовки, в которых людям рассказывают, как вести себя при ракетных и артиллерийских ударах, при ядерном нападении. И, конечно, не стоит забывать о возможных человеческих жертвах среди мирного населения, о разрушенной экономике и инфраструктуре.

– Если США атакуют КНДР, они это сделают с помощью обычного или ядерного оружия?

– Опять же тут стоит уповать на здравомыслие Дональда Трампа и генералов Пентагона. Я надеюсь, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945-го остается уроком для военных и политиков. К тому же у американцев достаточно неядерного высокоточного оружия. На Югославию, Ливию, Ирак и другие страны они обрушивались с помощью крылатых ракет и «умных» бомб.

Чего ждать Приморью?

– А не срикошетят ли эти ракеты и бомбы на Приморье?

– На то они и высокоточные, что должны поражать конкретные объекты. И точность попадания должна быть максимальной, удаление от точки попадания допускается в пределах одного-двух метров. Что касается объектов, то это ракетные позиции, средства ПВО, аэродромы и военно-морские базы, места сосредоточения артиллерии, танковых соединений и живой силы армии КНДР. Также американцы будут стараться уничтожить самого Ким Чен Ына и всю военную верхушку Северной Кореи. Но сделать это им будет крайне сложно.

Сейчас военная разведка США, включая космическую, особо активизировалась. Американцы даже попросили своих британских союзников одолжить им на время суперсовременный самолет разведки. Он будет барражировать вдоль границы двух Корей и сканировать любые передвижения войск северян.

Кстати, по данным американской и южнокорейской разведок, подразделения межконтинентальных баллистических ракет КНДР не приведены в состояние повышенной готовности. Но если бы Пхеньян собирался напасть, то на ракетных позициях было бы движение. А его нет. Хотя в соединениях и частях сухопутных войск и войск ПВО такое движение фиксируется. К тому же в КНДР объявлен набор резервистов. Некоторые западные СМИ сообщают, что под ружье дополнительно встало более трех миллионов человек. Это явное преувеличение, хотя дыма без огня не бывает.

– У жителей Приморья есть закономерный вопрос: стоит ли нам опасаться ядерного заражения?

– Хотя мы и граничим с КНДР, но обе стороны не будут покушаться на нашу территорию. У КНДР нет крупных военных баз поблизости от нашей границы. Поэтому северокорейская приграничная территория не представляет интереса для американцев. И вряд ли военные обеих стран решатся на использование ядерного оружия.

Можно опасаться прямых попаданий в склады с северокорейским ядерным оружием или предприятия по производству оружейного плутония и урана. Но так ведь еще попасть надо. К тому же они наверняка имеют очень большую степень защиты. Кстати, и ближайший ядерный полигон КНДР находится на значительном удалении от пограничной реки Туманной. Но если допустить, что крылатые ракеты США доберутся до подземных и укрытых бетоном ядерных боезапасов КНДР, то все будет зависеть от розы ветров. В какую сторону ветер потащит радиоактивное облако и доберется ли оно до Приморья – такой прогноз не даст никто.

Зато Японии и Южной Корее может достаться реально. Власти этих стран понимают всю опасность. К тому же там имеются атомные электростанции. И КНДР может нанести по ним удар. Вот тогда придет большая беда.

Наши ПВО не дремлют

– И последний вопрос: наша страна может защитить свои восточные границы?

– Конечно. В Приморье достаточно сил и средств для отражения любой, даже случайной атаки. Расквартированное в Приморье соединение ПВО считается одним из лучших в России. На его вооружении находится самая современная техника, ее обслуживают опытные специалисты. К тому же собственными силами ПВО располагают Тихоокеанский флот и общевойсковая армия.

На прошлой неделе прозвучало сообщение, что силы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности. В Минобороны РФ эту информацию опровергли. Зачем, если готовность и так высокая? И войска ПВО каждую минуту находятся на страже.

Я думаю, что федеральные СМИ ошиблись. В Восточном военном округе в середине августа стартовал масштабный полевой выход подразделений войсковой противовоздушной обороны мотострелковых бригад. В нем задействовано более 2 тысяч военнослужащих и около 500 единиц боевой и специальной техники. Вот эти учения и приняли за повышенную готовность.

Тем временем

В понедельник, 21 августа, США и Южная Корея приступили к совместным военным учениям под кодовым названием Ulchi Freedom Guardian («Страж свободы Ульчи»), сообщают мировые СМИ. Маневры на юге Корейского полуострова, в акваториях Японского и Желтого морей будут проходить как минимум до 31 августа. США задействовали около 40 тысяч военнослужащих и множество боевой техники.

В КНДР, как пишут местные СМИ, уверены, что учения являются подготовкой к вторжению на их территорию. Вашингтон и Сеул, в свою очередь, настаивают на том, что учения носят оборонительный характер.

В этой связи российские дипломаты продолжают попытки убедить Пхеньян и Вашингтон согласиться на прямые переговоры. Пока что в США с северокорейскими властями разговаривать отказываются, ссылаясь на отсутствие демократии и прав человека в КНДР. Вашингтон допускает разговор с Пхеньяном, но только после заморозки северокорейцами своей ядерной программы. В КНДР первичным называют именно начало диалога.



