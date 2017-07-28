Они знают секрет семейного счастья

Формула семейного счастья проста. Главное – не отступать от нее ни при каких обстоятельствах

«60 лет, и все бриллиантовые!» – так в шутку характеризуют свою совместную жизнь супруги Элеонора и Владимир Луппа из Владивостока. В июле они отметили бриллиантовую свадьбу – 60-ю годовщину бракосочетания.

Прожить долгую и счастливую жизнь мечтают, пожалуй, все семейные пары, но, к сожалению, не у всех это получается. Своим секретом уникальная «бриллиантовая» пара поделилась с корреспондентом «В».

Прислушивайтесь к цокоту каблучков

– Познакомились мы, когда я училась на третьем курсе, а Володя на пятом. У нас в общежитии Дальневосточного политехнического института тогда устраивали танцы, там он ко мне впервые и подошел, – вспоминает Элеонора Григорьевна, в девичестве Косицина. – Вечеринки проходили на нашем, третьем, этаже. В бытовой комнате устанавливали бобинный магнитофон, включали популярные музыкальные композиции и, пока пленка не кончалась, танцевали без остановки. Затем бобину переворачивали – и снова танцы до упаду.

В один из таких вечеров Володя набрался храбрости и пригласил Элу на танец.

– Но я его и не запомнила тогда… А он на следующий день после занятий пришел к нам в комнату, вызвал меня в коридор и неожиданно поцеловал, признавшись в своих чувствах. Я аж опешила, думаю: надо же, какой быстрый! А он признался, что давно на меня глаз положил, и пригласил на прогулку. Пока мы ходили по улицам, Володя говорил без умолку, рассказал много интересного из своего детства, в том числе про охоту. Рассказчиком он оказался замечательным, описывал свои утренние походы так, что, казалось, идешь с ним рядом и видишь все красоты природные. Ну как было в такого не влюбиться? Типичная студенческая романтика, – смеется Элеонора Григорьевна.

– Я Элу заприметил еще до того, как она поселилась у нас в общежитии, – признается Владимир Иванович. – Она по характеру очень походила на мою маму, такая же стремительная и деятельная. Подхожу к расписанию занятий, а она там вертится во все стороны, сокурсникам указания раздает, она ведь старостой группы была, и при этом еще что-то успевает себе в тетрадку записывать. Ну я и стал к ней присматриваться.

А когда она на третьем курсе стала жить в общежитии, я ее стал узнавать по походке. Бывало, сижу в комнате, вдруг слышу: каблучки по полу в коридоре цок-цок, так я сразу угадывал, что это она. И выходил вроде как по своим делам, а на самом деле – чтобы на нее посмотреть. Но подойти стеснялся. Хотя искал такую возможность каждую неделю. Дело в том, что обеды каждая комната себе готовила самостоятельно, установив дежурство. Вот я и старался подгадать так, чтобы мы в один день с ней у плиты оказывались.

Смелость штабы берет

– После той прогулки мы подружились. И даже вместе летом приезжали к моим родителям в Свиягино (это в 30 км от Спасска-Дальнего), я Эле показал наш дом, хозяйство. При этом отношения у нас были чисто платонические, – продолжает рассказ Владимир Иванович. – Не знаю, как долго бы еще это продолжалось, но тут настал день распределения молодых специалистов по предприятиям – я получил диплом по специальности «Электрические станции, сети и системы». А в год моего выпуска, в 1956-м, это самое распределение было очень неудачным: от Якутии до… чертовых куличек! Но мне-то хотелось остаться во Владивостоке, в крайнем случае в Приморье, чтобы быть поближе к зазнобе своей. Боялся, что уведут, если уеду далеко…

Ближайшее место, которое мне смогли предложить, – село Воздвиженка, рядом с Уссурийском. Недалеко, подумал я, и согласился. Приезжаю в Воздвиженку, а воинская часть, в которой мне предстояло работать, уже переведена в Хабаровск. Я за ними вслед. Прихожу в штаб, к командиру части, и, объяснив про любовь свою, прошу вернуть обратно. Он меня выслушал и говорит: «Направить могу только в Спасск». Я согласился: это ж до родительского дома рукой подать!

В Спасске я отработал год и чувствую, что стали мы с Элой как-то отдаляться. Тогда я ей так прямо в письме и написал: «Приезжай, будем жениться». Она отвечает: «Приеду!» И ведь приехала! Мне выделили комнату на краю поселка в стареньком домике, где с потолка постоянно штукатурка сыпалась. Вот там и прошла наша первая брачная ночь. А наутро пошли подавать заявление в загс.

– Только у нас его не приняли! – снова смеется Элеонора Григорьевна. – Потому что у меня была владивостокская прописка, а у него – хабаровская. А тогда нужно было, чтобы хотя бы у одного из нас прописка была местная. Поэтому пришлось ехать в Хабаровск, чтобы расписаться!

Затем молодожены поехали в Свиягино, в родительском доме и сыграли свадьбу. К Элеоноре подружки приехали из Владивостока, а к Володе – друг Виктор, с которым он дружил с 7-го класса. Так скромно, по-семейному, и отпраздновали. Зато, вспоминают оба, загадочно улыбаясь при этом, счастливы были безмерно…

Не тяните с квартирным вопросом

– Женившись, я сразу почувствовал ответственность как глава семьи, – уверяет Владимир Иванович. – И пошел к своему руководству требовать жилье. С квартирами в нашей части было туго, точнее, их не было и не предвиделось в ближайшем будущем. Поэтому командир предложил такой вариант: я отправляюсь в командировку на Чукотку, сдаю там объект, и по возвращении меня увольняют, несмотря на то что мой срок молодого специалиста еще не окончен.

Делать нечего, собрался и поехал в бухту Провидения. Там нужно было несколько трансформаторных подстанций подключить к недавно проложенному до аэропорта кабелю на 10 киловольт. Три месяца на это ушло, и в ноябре 1957 года объект мы сдали.

Домой я возвращался на пароходе «Балхаш». Рейс до Владивостока тогда длился почти целую неделю. И, к слову сказать, все это время нас сопровождали вдоль границы американские самолеты – «холодная война», такие дела…

Командир, как и обещал, отдал Владимиру трудовую книжку и пожелал успехов. В тот же день он устроился в управление «Южных сетей» Дальэнерго, что на улице Пушкинской. И с первой же зарплаты снял для семьи небольшую комнатку в частном доме на улице Всеволода Сибирцева.

– Наконец мы зажили вместе, – улыбается Элеонора Григорьевна. – Через год нам дали комнату уже от предприятия. Она тоже была маленькая, зато своя. А еще через два года выделили двухкомнатную квартиру рядом с парком Минного городка. Старшей дочери к этому времени было уже четыре года…

Разлука – воспитатель чувств

– Многие наши знакомые искренне недоумевали, как нам удалось сохранить семью, ведь мы по нескольку месяцев не видели друг друга, находясь в командировках. А именно это нас и сближало, – считает Владимир Луппа. – Когда вновь все собирались дома, несколько дней не могли налюбоваться друг на друга. Чувства такие сильные просыпались, словно встретились впервые.

– У нас всегда было сильное родство душ, – подтверждает супруга. – Вот как с первого раза я поняла, что это моя половинка, так больше ни на кого и не могла глядеть. Хотя вокруг меня всегда было много ребят – и на работе, и в командировках. Вроде и статные мужчины, и удалые, но посмотрю на них и думаю: «А мой-то лучше!». У Володи до сих пор сохранилась какая-то внутренняя сила и собранность. Ее, не поверите, даже животные чувствуют: он им только слово скажет – и они сами к нему подходят, об ноги трутся.

Хотя были у нас и конфликты, конечно, куда без этого. Вспышка, обида, разойдемся по разным комнатам, походим поодиночке – и вот уже отошли оба, перестали дуться. Нужно уметь прощать друг друга. Тогда и лад в семье будет.

– Эла консерватор страшный, нас это и спасает, – добавляет Владимир Иванович. – А я аналитик технический, меня все новое интересует. Вот так противоположности и сблизились, нашли взаимопонимание…

И напоследок еще один совет от «бриллиантовой» пары молодым семьям: проявляйте друг к другу искреннее уважение. Это чувство супруги Луппа пронесли через все годы совместной жизни. Это же чувство испытывают к ним и две дочери, и две внучки и внук, и аж пятеро правнуков и одна правнучка.

Замечу кстати, что к советам Элеоноры Григорьевны и Владимира Ивановича Луппа прислушиваются не только их родные и близкие, но и многие другие люди: друзья, бывшие коллеги пенсионеров. Ведь за плечами у наших героев славная трудовая биография, выпало на их долю поднимать дальневосточную энергетику, за полвека работы ввели они в эксплуатацию десятки, если не сотни объектов от Челябинска до Чукотки. Но это уже совсем другая история…