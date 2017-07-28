Баскетболистов из Владивостока поведут к победе братья-славяне

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» собрался на свой первый учебно-тренировочный сбор в новом сезоне. И проходит он недалеко от малой родины главного тренера клуба Милоша Павичевича (наставник родился в Черногории) в городе Кладово на востоке Республики Сербия.

На Балканах основа команды будет готовиться до 2 сентября, оттуда клуб отправится на Байкал и примет участие в турнире на Кубок Сибири и Дальнего Востока. Все встречи пройдут на паркете в Иркутске в первой декаде сентября. На сегодняшний день помимо нашей команды заявки на участие в предсезонном турнире подтвердили «Иркут» (Иркутск), «Новосибирск» (Новосибирск) и «Енисей-2» (Красноярск).

Еще одно соревнование запланировано с 25 по 29 сентября. «Спартак-Приморье» примет участие в международном турнире в Южной Корее.

Что касается чемпионата России по баскетболу в первом дивизионе, то согласно предварительному календарю, для «Спартака-Приморье» он начнется домашним матчем с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (г. Ревда) 4 октября. Количество команд в сезоне 2017/18 в суперлиге возросло до 14. Ее покинула прекратившая существование баскетбольная команда ПСК «Сахалин», а пополнили состав участников сразу три клуба – «Спартак» (Санкт-Петербург), «Зенит-2» (Санкт-Петербург) и ЦСКА-2 (Москва). Претерпела небольшие изменения и схема розыгрыша турнира. В новом сезоне за счет третьего круга количество матчей в регулярном чемпионате увеличится на треть.

Параллельно наши баскетболисты сразятся за Кубок России – 2018. В нем «Спартак-Приморье» стартует с 1/8 финала. Победитель на этой стадии будет определяться по сумме двух матчей, которые запланированы на 19 октября и 15 ноября. Соперником нашей команды будет победитель в паре «Купол-Родники» (Ижевск) – лучшая команда группы «Г» на предварительном этапе, в которую вошли «Тамбов» (Тамбовская область), «Динамо» (Магнитогорск), «Уфимец» (Уфа) и «Самара-2» (Самарская область).

Тем временем команду пополнил новичок из высшего дивизиона. Это защитник Александр Мартынов, выступавший пару лет назад во второй сборной России. Он уже присоединился к своей новой команде на сборах в Сербии. Прошлый сезон игрок провел в красноярском «Енисее» – клубе Единой лиги ВТБ.

Есть пополнение и в тренерском штабе. Помощником главного тренера БК «Спартак-Приморье» назначен серб Никола Станич. До последнего времени 35-летний специалист тренировал юношеские команды белградской «Црвены Звезды» – главного и прославленного клуба Сербии.