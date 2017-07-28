Баскетболистов из Владивостока поведут к победе братья-славяне

Новостная лента
Август, 22 вторник
01:24
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
01:24
Мэр Владивостока выступил с обращением к президенту Российской Федерации Эксклюзив
01:24
Богатеет тот, кто умеет считать деньги
01:23
Приближение к Земле огромного астероида в сентябре 2017 не напугало ученых
00:11
Медведев и Собянин возглавили рейтинг вероятных преемников Путина
Август, 21 понедельник
23:22
Ученые узнали, почему еда с кетчупом кажется вкуснее
22:16
Сквер Михаила Фёдорова появился во Владивостоке
21:30
Во Владивостоке ведутся работы по покосу травы
21:25
Смартфоны смогут самостоятельно восстанавливать разбитые экраны
20:16
В Приморье из-за стихии погиб гребешок на 11 млн рублей
19:22
Прогноз о надвигающемся в Приморье циклоне подтверждается
18:39
Более 200 водителей в нетрезвом состоянии поймала ГАИ Приморья за выходные
18:00
Подростки Владивостока вышли на V городской турнир по дворовому футболу Видео
17:49
Июль 2017 года стал самым тёплым последние 137 лет Фото
17:37
Приморец, повторно севший за руль пьяным, осужден Фото
17:25
В четверг, 24 августа, в крае вероятны сильные дожди
17:12
27-летний житель Уссурийска неудачно зашел в гости
17:00
​Приморцам расскажут о качестве детских товаров
16:49
В начале недели в Приморье пройдут дожди
16:37
Водитель, протащивший пешехода под колесами авто в Приморье, привлечен к уголовной ответственности Фото
16:25
Приморских подтопленцев тысячами прививают от опасных болезней
16:13
Полиция Приморья теперь «бдит» в Instagram Фото
16:00
«Владивостокская крепость»: гостей фестиваля ждут рыцарские поединки, средневековая ярмарка, интерактивные площадки и мастер-классы
15:50
Ева Меркачева: Игорь Пушкарев скоро окажется в СИЗО Владивостока
15:48
ДТП в Приморье унесло жизнь пенсионера Фото
15:36
Пропавший в начале августа приморец найден Фото
15:24
В Приморье при полете на дельтаплане погибли два человека
15:12
Во Владивостоке проходят бесплатные мастер-классы для детей
15:00
В Приморье появится крупный алмазно-бриллиантовый кластер
14:48
​Девушка из Британии за год превратилась в секс-куклу Фото
14:36
Появится ли четвертый мост во Владивостоке
14:24
Коммерсанты наживались на здоровье владивостокцев
14:12
Эксперты: В Приморье людей упорно хотят накормить проспиртованной рыбой
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4185 (124) от 22 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Мастера поддержали бумагу
В деле Игоря Пушкарева потерпевших не нашлось
Приморский виноград вне конкуренции
Уважаемые жители и гости города Владивостока!
Чудо-трава на дне морском
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Спорт

Баскетболистов из Владивостока поведут к победе братья-славяне

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» собрался на свой первый учебно-тренировочный сбор в новом сезоне. И проходит он недалеко от малой родины главного тренера клуба Милоша Павичевича (наставник родился в Черногории) в городе Кладово на востоке Республики Сербия.

На Балканах основа команды будет готовиться до 2 сентября, оттуда клуб отправится на Байкал и примет участие в турнире на Кубок Сибири и Дальнего Востока. Все встречи пройдут на паркете в Иркутске в первой декаде сентября. На сегодняшний день помимо нашей команды заявки на участие в предсезонном турнире подтвердили «Иркут» (Иркутск), «Новосибирск» (Новосибирск) и «Енисей-2» (Красноярск).

Еще одно соревнование запланировано с 25 по 29 сентября. «Спартак-Приморье» примет участие в международном турнире в Южной Корее.

Что касается чемпионата России по баскетболу в первом дивизионе, то согласно предварительному календарю, для «Спартака-Приморье» он начнется домашним матчем с «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (г. Ревда) 4 октября. Количество команд в сезоне 2017/18 в суперлиге возросло до 14. Ее покинула прекратившая существование баскетбольная команда ПСК «Сахалин», а пополнили состав участников сразу три клуба – «Спартак» (Санкт-Петербург), «Зенит-2» (Санкт-Петербург) и ЦСКА-2 (Москва). Претерпела небольшие изменения и схема розыгрыша турнира. В новом сезоне за счет третьего круга количество матчей в регулярном чемпионате увеличится на треть.

Параллельно наши баскетболисты сразятся за Кубок России – 2018. В нем «Спартак-Приморье» стартует с 1/8 финала. Победитель на этой стадии будет определяться по сумме двух матчей, которые запланированы на 19 октября и 15 ноября. Соперником нашей команды будет победитель в паре «Купол-Родники» (Ижевск) – лучшая команда группы «Г» на предварительном этапе, в которую вошли «Тамбов» (Тамбовская область), «Динамо» (Магнитогорск), «Уфимец» (Уфа) и «Самара-2» (Самарская область).

Тем временем команду пополнил новичок из высшего дивизиона. Это защитник Александр Мартынов, выступавший пару лет назад во второй сборной России. Он уже присоединился к своей новой команде на сборах в Сербии. Прошлый сезон игрок провел в красноярском «Енисее» – клубе Единой лиги ВТБ.

Есть пополнение и в тренерском штабе. Помощником главного тренера БК «Спартак-Приморье» назначен серб Никола Станич. До последнего времени 35-летний специалист тренировал юношеские команды белградской «Црвены Звезды» – главного и прославленного клуба Сербии.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

comments powered by Disqus
В этом номере:
Мастера поддержали бумагу
Мастера поддержали бумагу

Свое искусство продемонстрировали фотографы со всего Приморья

В деле Игоря Пушкарева потерпевших не нашлось
В деле Игоря Пушкарева потерпевших не нашлось

Потерпевшая сторона по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, попросила прекратить уголовное преследование фигурантов дела, заявил адвокат Владимир Поликарпов.

Приморский виноград вне конкуренции

Спрашивайте на рынках местный виноград! В центральных районах края уже начали снимать урожай этой культуры и буквально на днях приступят к уборке налитых спелостью гроздей в Уссурийске, Надеждинском районе, пригороде Владивостока.

Уважаемые жители и гости города Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Чудо-трава на дне морском

Способность биологически активных соединений из морской травы подавлять рост раковых клеток обнаружили молодые ученые ДВФУ и ДВО РАН. Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, сообщила пресс-служба ДВФУ.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4184

На Русском закроют бухты. И небо
Тайга и тигры в душе удэге
Пермские боги возвращаются домой
Давно не виделись, Costa NeoRomantica
Встреча с автором повести «Барышня и капитан»
Коллектив генерального консульства Индии во Владивостоке отметили почетной грамотой

газета
газета "Владивосток" № 4183

Дары лета прямо с поля
Реконструкцию теплотрассы ведут круглосуточно
Дмитрий Рогозин указал на проблемы возведения судоверфи
В городе проходят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок
Большой водительский стаж не спас от ДТП
А судьи кто?

газета
газета "Владивосток" № 4182

«Алые паруса» мечты
Пилигримы неразумные
Возлюби дальнего своего
«Луч» проиграл по всем статьям
Дом с отоплением из глубины веков
Белые паруса против битой волны

газета
газета "Владивосток" № 4181

Полицейские сказали детям «руки вверх»
Почти 140 комиссий оценивают ущерб от паводка в Приморье
Ремонт дорог в приморской столице идет по графику
Память героев почтили минутой молчания и митингом
Пациентке присвоили особый статус
«Фронтовики» пошли по поликлиникам края