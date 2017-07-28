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«Адмирал» стартует в чемпионате КХЛ

Не получилось владивостокскому «Адмиралу» достойно выступить на традиционном предсезонном хоккейном турнире на Кубок Республики Башкортостан. В Уфе наш клуб встречался со своими потенциальными соперниками по чемпионату России в Континентальной хоккейной лиге - «Салаватом Юлаевым», «Ладой» и «Нефтехимиком».

Это соревнование стало последней возможностью для проверки всех потенциальных новичков нашего клуба, просмотра хоккеистов и организованных из них пятерок. Так, после турнира в Астане в фарм-клуб «Южный Урал» были командированы нападающие Тигран Манукян, Илья Иванов и Назир Гичибеков. В Уфе в составе «Адмирала» пробовались 30 полевых игроков и четыре вратаря.

Крепкий уфимский орешек

Стартовый матч на турнире «Адмирал» проводил с хозяевами льда – клубом «Салават Юлаев». Он, кстати, стал первым в межсезонье для центрфорварда «моряков» Дмитрия Саюстова, восстановившегося после весенней травмы, полученной в матчах плей-офф. Нападающий заменил во втором звене Джеймса Райта, уехавшего выступать в эти же дни за сборную Канады на турнире в Санкт-Петербурге.

Матч начался с обоюдоострых атак, но оба голкипера отбили все удары и не позволили случиться быстрому голу. Получив большинство, «моряки» вновь обрушили град бросков на ворота хозяев. Однако отличиться не получилось. Но если не забиваешь ты, то забивают тебе. Уфимцам это удалось дважды в первом периоде – 2:0.

Во втором периоде адмиральцы Владимир Ткачев и Максим Кицын дважды выходили один на один с вратарем соперника. Вновь неудачно. А соперник тем временем забил нам третью шайбу. Размочить ворота хозяев приморцам удалось на последней минуте периода. Нападающий Павел Махановский поборолся за шайбу у ворот соперника и сумел протолкнуть ее в дальний угол.

В третьем периоде «моряки» вновь создали массу интересных моментов на половине льда хозяев, однако до завершающего точного удара дело не доходило. А вот организаторам соревнования удалось забросить четвертую шайбу. В ворота Никиты Серебрякова она попала от коньков нашего же защитника Николая Глухова. 4:1 в пользу «Салавата Юлаева».

«Лада» «объехала» на послематчевых бросках

На матч против «Лады» тренерский штаб нашей команды выпустил сразу девять хоккеистов, находящихся на просмотре и не игравших накануне. Также впервые в межсезонье сыграл защитник Артем Земченок.

Матч начался с удаления в составе «Адмирала», за что клуб и поплатился голом в свои ворота. Через две минуты преимущество тольяттинцев удвоилось при игре в равных составах. Но владивостокский нападающий Виктор Александров довольно быстро сумел одну шайбу отыграть. Завершился первый период третьим голом в ворота «Адмирала».

Во втором периоде уже к шестой минуте «моряки» счет сравняли. Вначале Дамир Жафяров отличился при игре в меньшинстве, а следом Максим Казаков забил уже в большинстве. Но все равно к перерыву «Лада» опять вышла вперед.

Третий период «Адмирал» начал в двойном численном преимуществе (у соперника удалили сразу двух хоккеистов) и сумел сравнять счет – дубль оформил Максим Казаков, вышедший на этот матч с капитанской нашивкой. В основное время матч так и закончился – 4:4.

Овертайм голов не принес. Победителя определила серия послематчевых бросков. На точный бросок Максима Казакова тольяттинцы ответили двумя заброшенными шайбами.

К чему готовы «моряки»?

Не задалась у «моряков» и заключительная игра в Уфе. «Адмирал» сражался с «Нефтехимиком», которого накануне обыграл на таком же турнире в Астане.

Стартовый период прошел с преимуществом «Адмирала». На пятой минуте нападающий «моряков» Джонатон Блум точным броском от синей линии открыл счет. В дальнейшем владивостокские спортсмены трижды имели численное преимущество. К примеру, Владимир Ткачев выходил один на один с голкипером, но счет так и не изменился.

В начале второго периода «Нефтехимик» сравнял счет. Следом «моряки» вышли вперед: Роберт Саболич в одно касание замкнул передачу Владимира Ткачева. Через две минуты нижнекамцы вновь отыгрались. Под занавес периода татарские хоккеисты установили окончательный счет в матче – 3:2. «Нефтехимик» стал победителем Кубка Республики Башкортостан.

– Не получилось показать свою игру на протяжении всего турнира, – подвел итого кубкового соревнования главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский. – В каждой встрече по периоду мы выпадали, не было постоянства среди коллектива. Это немного настораживает. Побеждать хочется всегда. Конечно, осадок остается, когда ты терпишь поражение, но на данном этапе, особенно в заключительной игре, нам было более важно, чтобы все были здоровыми, никто не получил травму. Плюс смотрели на содержание игры и тактические задумки пятерок и троек. В итоге, слава богу, травмированных нет, все здоровы. Осталось решить, кто из тех ребят, что находились на просмотре, останется в команде. За время предсезонной подготовки мы сыграли 10 игр, теперь уже сезон покажет, насколько команда готова к матчам. Считаю, что к чемпионату подойдем во всеоружии!

«В» остается добавить, что первый матч нового чемпионата КХЛ «Адмирал» проводит в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится уже в среду, 23 августа.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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