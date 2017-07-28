Три дня надежды и отчаяния

Пропавшего во Владивостоке мальчика искали по всему югу Приморья, а нашли в доме, где он жил

В Приморье по подозрению в убийстве 4-летнего ребенка задержан гражданин Китая, 1988 года рождения. Как выяснилось, задержанный был соседом семьи малыша...

Панельный 10-этажный дом на улице Снеговой (это район предприятия «Дальхимпром») – материализованная мечта отцов – основателей Коммунистического интернационала. Здесь под одной крышей в комнатах гостиничного типа соседствуют «дети разных народов»: русские, узбеки, китайцы, таджики, украинцы, а также представители других национальностей. Большинство обитателей многоэтажных муравейников снимают жилплощадь – кто на месяц, кто на год и более. Отсюда постоянный круговорот местного населения, и, как следствие, граждане не знают своих соседей даже в лицо.

В поисках участвовал весь город

Социальный статус постояльцев 10-этажки разнообразен, как ингредиенты винегрета: студенты, сотрудники государственных учреждений и коммерческих компаний, рабочие промышленных предприятий, строительных организаций и торговых центров. Многие приехали во Владивосток на заработки из разных городов России, из бывших республик Советского Союза и даже из Китая...

Талиб Табибов, отец убитого мальчика, приехал в Россию на заработки из Узбекистана 10 лет назад. За эти годы объездил много городов, пока не осел с молодой женой в столице Приморья, сняв квартиру в доме на улице Снеговой. Но кто из нас знает, в какую сторону повернется его судьба?

Во Владивостоке у Талиба родилось двое детей, сначала дочь, через год – сын. Чтобы обеспечить семью, 33-летний глава семьи работал где придется, не чураясь самой грязной и трудной работы. В последнее время трудился грузчиком на автозаправочной станции. Это была уже хоть какая-то стабильность. Благодаря трудолюбию и скромному образу жизни Талиб мог ежегодно летать с семьей в родной город Бухару...

Как рассказал корреспонденту «В» Талиб Табибов, он и его супруга считали Россию своей второй родиной. И никогда не думали, что потеряют здесь сына.

...Трагедия произошла 14 августа ближе к вечеру. Примерно в половине пятого жена Талиба вернулась домой с детьми с прогулки. Уже в квартире выяснилось, что ребятишки забыли игрушки на детской площадке, что в двух шагах от дома. За потерей отправилась дочь, младший брат увязался было за ней, но мать не пустила. Мальчик закапризничал и расплакался, мол, хочу помочь сестренке. В ответ на его слезы мама махнула рукой: «Догоняй!»

Тот выскочил за дверь – и больше его никто не видел живым.

Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию в этот же день. К поискам бесследно исчезнувшего малыша были привлечены буквально все сотрудники полиции Владивостока, патрульно-постовой службы, инспектора ГИБДД, уголовного розыска, кинологи уполномоченные инспектора, неравнодушные граждане, а также волонтеры общественной организации «Примпоиск», имеющие опыт подобной поисковой деятельности. Без преувеличения можно сказать, что к поискам пропавшего несовершеннолетнего подключился весь город. На автомобилях появились его фотографии. Инспектора Госавтоинспекции проверяли все подозрительные машины, добровольцы исследовали бомбоубежища, катакомбы, подвалы, канализационные люки, русло и дно Первой речки. Не исключалось, что мальчик мог утонуть. Буквально под гребенку был прочесан ближайший к микрорайону лес. Но никаких следов ребенка не было обнаружено. Были версии, что его похитили недруги семьи с целью выкупа или из-за мести. Но они не подтвердились.

В связи с исчезновением мальчика Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Хотя родители и поисковики не теряли надежду найти ребенка живым. В общей сложности в поисках было задействовано более 500 человек, в том числе спецгруппа следователей, прилетевшая из Москвы.

Судить будут в России

Три дня Владивосток жил надеждой и отчаянием: время шло, а поиски ребенка были тщетными. Малыша нашли 17 августа... в доме, где он проживал. На 9-м этаже в квартире, которую снимал 29-летний гражданин Китая. Бездыханное тело ребенка находилось в большой сумке. По подозрению в убийстве хозяина квартиры задержали, а тело отправили в морг. На первом же допросе задержанный признался, что задушил мальчика, спрятал труп в сумке и хотел его вынести из дома, чтобы скрыть следы преступления. И даже выбросить в окно. Но совершить содеянное ему помешали сотрудники полиции, дежурившие около подъезда.

Как рассказал «В» Талиб, его сын был смышленым и самостоятельным мальчиком. Он мог без взрослых выйти на улицу, благо возле дома городские власти организовали детскую площадку. И сам же возвращался домой.

– Когда сын вызвал лифт, чтобы догнать сестру, в нем уже поднимался злоумышленник. Когда лифт остановился на нашем этаже и открылись двери, злодей сразу затащил малыша в лифт. Я этого китайца-наркомана ни разу не видел, но жена сказала, что один раз с ним встретилась в подъезде. Я не знаю, чем ему помешал наш ребенок. И зачем он напоил его спиртным, – сокрушается убитый горем отец.

Молва о найденном теле мальчика моментально распространилась по Приморью. По словам Талиба, люди приходили с соболезнованиями не только из Владивостока, но и даже из Уссурийска.

В данный момент официальные органы не комментируют ход расследования этого уголовного дела. И хотя предполагаемый убийца уже дал признательные показания, Талиба Табибова, его соотечественников, а также всех добропорядочных жильцов дома на Снеговой интересует один вопрос: почему правоохранители не совершили поквартирный обход, не прошерстили их многоэтажку сразу же после поступления заявления о пропаже ребенка? Это было сделано, но только спустя какое-то время...

По словам соседей, все знали, что на 9-м этаже снимает квартиру китаец-наркоман. Поговаривали, что мужчина не работал, а жил на деньги, которые ему присылали родители. И хотя его задержали после случившегося, граждане волнуются, как бы не было мести со стороны его соотечественников, проживающих в этом доме.

– Они смотрят на нас настороженно, но мы ничего плохого им не сделали, – говорят жильцы дома.

Что касается Талиба Табибова, то в ближайший четверг он вылетает с семьей в Бухару. Они повезут тело малыша на родину, чтобы предать его земле в соответствии с национальными традициями. Вернутся ли Табибовы во Владивосток, глава семейства еще не решил.

– Трудно жить в городе, где мы потеряли сына. Мы хотели похоронить мальчика здесь, но родственники не разрешают. Сказали: вези домой, где он будет покоиться среди предков, – признается Талиб.

Задержанного гражданина КНР будут судить во Владивостоке. В Китае за данное преступление его ждет смертная казнь.