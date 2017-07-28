Родителей штрафуют за ненадлежащее воспитание детей

В Приморье регулярно проходят рейды по поиску и изъятию с улиц безнадзорных детей. Только за две недели августа в отделы полиции с улиц доставлены 85 несовершеннолетних, из них 33 – подростки, не достигшие возраста 16 лет, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Подростки гуляли в ночное время без сопровождения взрослых. Их родители даже не знали, где находятся их чада. Как следствие, 48 родителей и законных представителей несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, полицией организованы оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, направленные на своевременное обнаружение детей, склонных к бродяжничеству, самовольно оставивших места постоянного пребывания. Так, в 2017 году полицейские вернули в семьи и государственные учреждения 1335 несовершеннолетних приморцев, находившихся в розыске.