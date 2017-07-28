Родителей штрафуют за ненадлежащее воспитание детей

В Приморье регулярно проходят рейды по поиску и изъятию с улиц безнадзорных детей. Только за две недели августа в отделы полиции с улиц доставлены 85 несовершеннолетних, из них 33 – подростки, не достигшие возраста 16 лет, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.
Подростки гуляли в ночное время без сопровождения взрослых. Их родители даже не знали, где находятся их чада. Как следствие, 48 родителей и законных представителей несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Кроме того, полицией организованы оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, направленные на своевременное обнаружение детей, склонных к бродяжничеству, самовольно оставивших места постоянного пребывания. Так, в 2017 году полицейские вернули в семьи и государственные учреждения 1335 несовершеннолетних приморцев, находившихся в розыске.
Потерпевшая сторона по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, попросила прекратить уголовное преследование фигурантов дела, заявил адвокат Владимир Поликарпов.
Спрашивайте на рынках местный виноград! В центральных районах края уже начали снимать урожай этой культуры и буквально на днях приступят к уборке налитых спелостью гроздей в Уссурийске, Надеждинском районе, пригороде Владивостока.
Способность биологически активных соединений из морской травы подавлять рост раковых клеток обнаружили молодые ученые ДВФУ и ДВО РАН. Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, сообщила пресс-служба ДВФУ.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство