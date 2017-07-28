Приморье «заехало» в «красную зону»

Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал рейтинг проблемных регионов России с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО.

На первых 20 местах расположились субъекты с максимально негативными показателями, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России, передает портал Vl.ru. На пятом месте «красной зоны» по итогам первого полугодия 2017 года оказалось Приморье. «Результаты показывают, что в 14 регионах России средняя выплата превышает 100 тыс. рублей, при этом в среднем по стране она составляет 78,6 тыс. рублей. Зачастую большое число высоких выплат – признак, что в регионе активно действуют криминальные автоюристы, которые перекупают у автовладельцев права требования к страховщику через суд, после этого взыскивают с компании большие суммы. В большинстве случаев автоюристы злоупотребляют правом», – сообщил президент РСА Игорь Юргенс. Отметим, что за первые шесть месяцев 2017 года в Приморье средняя выплата по ОСАГО составила 88468 рублей, в то время как год назад в среднем автомобилистам выплачивалось 64487 рублей. Добавим, что в прошлогоднем рейтинге РСА Приморье занимало 38-е место и входило в «желтую зону» регионов, ситуация в которых расценивается как пограничная.