ТОФ пополнят «Черными дырами»

Сразу две дизель-электрические подводные лодки обновленного проекта 636 «Варшавянка» заложили для Тихоокеанского флота в августе в Санкт-Петербурге. Всего ТОФ получит шесть современных подлодок – это полноценная бригада, и базироваться она будет во Владивостоке, сообщили корреспонденту «В» информированные источники в штабе флота.

Обе «Варшавянки» уже получили имена – «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». В строй Военно-морского флота России они войдут в 2020 году. Скорее всего, до нашего города на базу в бухте Улисс они доберутся по Северному морскому пути весной 2021 года. Им вменят в обязанность контролировать акваторию Японского и Охотского морей, защищать побережье Приморья и Сахалина.

Новые подводные лодки считаются самыми малошумными из отечественных подводных кораблей. В НАТО их именуют «Черной дырой». Корабли будут снабжены современными комплексами радиолокационного вооружения, гидроакустической станцией, торпедными аппаратами и крылатыми ракетами «Калибр».

За последние пять лет ВМФ России уже пополнили шестью субмаринами того же проекта, построенными судостроительным предприятием «Адмиралтейские верфи». И некоторые из них уже успели проявить себя. Так, подводная лодка «Краснодар» нынешним летом произвела успешные боевые пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по наземным объектам террористической организации ИГИЛ (деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации) в Сирии.