Ремонт идет и днем и ночью

Во Владивостоке продолжается масштабный ремонт дорог. Чтобы завершить его до холодов, дорожные работы проходят как в дневное, так и ночное время, сообщила пресс-служба администрации города.

К примеру, на улице Светланской идет укладка асфальта. Подрядная организация приступила к устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонных смесей на участке от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак».

На участке трудятся около 20 человек днем и ночью, ведется замена перекрытий колодцев инженерных коммуникаций, восстановление решеток дождеприемников и люков смотровых колодцев.

Планируется, что работы по асфальтированию проезжей части на участке от улицы Луговой до остановки «Гайдамак» завершатся до конца августа. Здесь уже переустановлено 2450 метров дорожных бордюров с выравниванием и заменой поврежденных, восстановлено более 2000 квадратных метров покрытия тротуаров из брусчатки. Ход дорожных работ в городе проинспектировал заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский.

Первой точкой объезда стал участок трассы на проспекте 100 лет Владивостоку. Здесь, от стадиона «Строитель» до остановки «Фирсова», в рамках муниципального контракта рабочие ведут ремонт дорожного полотна и производят замену бордюров.

– Учитывая большой объем работ и поставленные задачи, стараемся максимум работ организовать ночью, – подчеркнул Леонид Вильчинский. – И на этом участке, и на всех других. Днем проводим работы, которые минимально воздействуют на трафик движения. Ночью – те, что связаны с укладкой асфальтобетона.

Конечно, такой объем дорожных работ в городе вызывает некоторые неудобства для жителей, но по-другому нельзя. Срок окончания всех работ 10 ноября, и пока подрядчики работают согласно графику. Все работы планируем завершить в срок.