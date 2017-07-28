Приморский траулер «атаковали» ночью

В ночь на воскресенье, 20 августа, в открытой части Тихого океана произошло столкновение приморского траулера «Муром» с южнокорейской шхуной Tong Yjng.
По данным Государственного морского спасательно-координационного центра России, на судно рыболовецкого колхоза «Тихий океан» из поселка Ливадия натолкнулись в ходе сайровой путины восточнее острова Итуруп. Наши рыбаки в этот момент находились в дрейфе с включенными огнями и выбирали сайровую ловушку.
Не заметить «Муром» было невозможно. Но с правого борта на ходу со скоростью 8 узлов и под прямым углом корейское судно совершило столкновение. Возможно, корейские моряки элементарно уснули на вахте. В результате морской аварии получены пробоины выше ватерлинии, поступления воды нет. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Судно на ходу, но выведено из эксплуатации.
Судовладелец о происшествии оповещен и уже принял решение отправить траулер на ремонт в Находку.
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