Приморский траулер «атаковали» ночью

В ночь на воскресенье, 20 августа, в открытой части Тихого океана произошло столкновение приморского траулера «Муром» с южнокорейской шхуной Tong Yjng.

По данным Государственного морского спасательно-координационного центра России, на судно рыболовецкого колхоза «Тихий океан» из поселка Ливадия натолкнулись в ходе сайровой путины восточнее острова Итуруп. Наши рыбаки в этот момент находились в дрейфе с включенными огнями и выбирали сайровую ловушку.

Не заметить «Муром» было невозможно. Но с правого борта на ходу со скоростью 8 узлов и под прямым углом корейское судно совершило столкновение. Возможно, корейские моряки элементарно уснули на вахте. В результате морской аварии получены пробоины выше ватерлинии, поступления воды нет. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Судно на ходу, но выведено из эксплуатации.

Судовладелец о происшествии оповещен и уже принял решение отправить траулер на ремонт в Находку.