Остановку общественного транспорта переименовали по инициативе жителей

Во Владивостоке переименована остановка общественного транспорта «Ярмарка», расположенная между домами № 3 и 5 на улице Черняховского, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 10 августа остановка именуется «Черняховского». Как пояснили в управлении транспорта городской администрации, инициаторами переименования стали местные жители, которые не единожды обращали внимание на то, что ярмарки на улице Черняховского не существует уже несколько лет. Предложение поддержала комиссия по городской топонимике. Постановление о переименовании остановки наземного городского транспорта «Ярмарка» подписал исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.